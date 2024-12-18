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Haberler Beşiktaş 4 yıl aralık verdi

4 yıl aralık verdi

Beşiktaş son 4 yıldır aralık ayı gelmeden teknik adam değişikliğine giderken lige de erkenden havlu atıyor

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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4 yıl aralık verdi

Sezona büyük umutlarla başlayan ancak Adana Demir yenilgisi ile adeta şampiyonluk yarışına veda eden siyah-beyazlıların kaderi son 4 yıldır değişmiyor. Aralık ayı gelmeden önce son 4 sezonda da teknik adamlarla yolları ayıran Kara Kartal, 15. haftalar itibariyle de lige adeta havlu atıyor. İlk olarak 2020-21 yılında 15 Kasım'da Sergen Yalçın'ı gönderen siyah-beyazlılar, 15. haftada lider Trabzonspor'un 18 puan gerisinde kalmıştı.

BU KEZ YÖNETİM DE GİTTİ

Bir sonraki sezonda henüz eylül ayında Valerien İsmael ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, 15. haftada lider G.Saray'ın 9 puan gerisindeydi. 2022-23 sezonunda Kasım ayında Şenol Güneş ile vedalaşılırken 15. haftada zirvedeki F.Bahçe ile aradaki fark 14 puandı. Bu sezon ise kasım sonunda van Bronckhorst'u gönderen yönetim de istifasını sundu. Adana Demirspor yenilgisi ile zirve ile fark 16 puana çıkarken yine Kara Kartal ocak ayını göremedi.

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