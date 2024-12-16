Kartal ligde seri yakalamak istiyor

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, bugün deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşacak. Yeni Adana Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Ligde Galatasaray maçıyla başlayan 5 haftalık kötü gidişe Fenerbahçe derbisiyle son veren Beşiktaş, Adana Demirspor karşısında derbi galibiyetini anlamlı hale getirmeye çalışacak. Hafta içinde Norveç'te Bodo/Glimt'e 2-1 yenilerek UEFA Avrupa Ligi'nde play-off turuna yükselme ihtimalini zora sokan siyah-beyazlılar, kalan haftalarda üst sırada tamamlamak için mücadele edecek.

KARA KARTAL YILDIZLARDAN YOKSUN

Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanına yıldız oyuncularından yoksun çıkacak. Bodo/ Glimt maçında siyah-beyazlıların tek golünü kaydeden Gedson Fernandes, Fenerbahçe maçında gördüğü kırmız kart nedeniyle bugünkü maçta forma giyemeyecek. Portekizli futbolcunun yanı sıra tedavileri süren Gabriel Paulista ve Ciro İmmobile de Adana Demirspor deplasmanında siyah-beyazlı takımı yalnız bırakacak.

RASHICA ŞOKU

Süper Lig'de bugün akşam Adana Demirspor'la karşılaşacak olan Beşiktaş'ta sakatlık şoku yaşanıyor. Dün yapılan antrenmanda sakatlanan Milot Rashica'nın sağ alt baldır arka adalesinde gerilme ve kanama tespit edildiği açıklandı. Adana Demirspor maçı kadrosundan çıkarılan Arnavut futbolcunun tedavisine başlandı.

5 FUTBOLCU SINIRDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Ligin geride kalan bölümünde 3'er kez sarı kartla cezalandırılan Moatasem Al Musrati, Mert Günok, Jonas Svensson ve Ersin Destanoğlu bugün kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 17. haftadaki Alanyaspor müsabakasında görev yapamayacak. Tedavisi süren Ciro Immobile de kafrt sınırındaki oyuncular arasında yer alıyor.

43

Adana Demir ile Beşiktaş arasında oynanacak maç, iki takımın 43. kez karşı karşıya geleceği müsabaka olacak. İki takım arasında daha önce oynanan 42 maçta siyah-beyazlılar 19 galibiyet alırken, 10 karşılaşmada Adana Demirspor galip geldi. 13 karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

BEŞİKTAŞ, ADANA DS MAÇINA HAZIR

Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında bugün deplasmanda Adana Demirspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenman, teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde gerçekleştirildi. Yaklaşık 1 saat 15 dakika süren idmanda kondisyon ve taktik çalışması yapıldı. Isınma koşuları, pas ve 5'e 2 çalışmasıyla başlayan antrenman, taktiksel çift kale maçla sona erdi.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER:

Adana Demirspor: VEDAT, ARDA, SEMİH, MANEV, ABDULSAMET, MAESTRO, İZZET, YUSUF SARI, TAYFUN, ALİ YAVUZ, BARASI

Beşiktaş: MERT, SVENSSON, TAYYİP, EMİRHAN, MASUAKU, MUSRATI, CHAMBERLAIN, NDOUR, SALİH, SEMİH RAFA