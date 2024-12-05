Beşiktaş kaynıyor!

Samet Aybaba ve Brad Friedel'in görevden alınmasıyla başlayan süreç, başkan Hasan Arat'ın önce futbol A.Ş.'den istifa etmesiyle ardından da başkanlık görevinden istifa etmesiyle devam etmişti. Siyah-beyazlı kulüp devamındaki süreçte ise Başkan Hasan Arat'ın istifasının kabul edildiğini ve seçime kadar kulübe Hüseyin Yücel'in başkanlık yapacağını açıklamıştı. Akabinde olağanüstü seçimli genel kurul kararı alındı. Kara Kartal'da mevcut Başkan Hüseyin Yücel "Kongrede adayım, hiç bir yere kaçmıyorum" diyerek adaylığını açıkladı. Şimdi gözler siyah-beyazlılarda başkanlık için yarışacak adaylara çevrildi

KIRAN KIRANA BİR BAŞKANLIK YARIŞI

Çalkantılı dönem geçiren Beşiktaş'ta Arat'ın istifasının ardından başkanlık görevine Hüseyin Yücel geçse de erken seçim kararı çıktı. Aralık ayının sonunda yapılacak kongre için kulisler de başladı. Hüseyin Yücel, Serdal Adalı, Fikret Orman, Ahmet Nur Çebi ve Emre Kocadağ peş peşe açıklamalar yaparak kimisi adaylığını açıkladı. Kimisi de eski yönetimi suçladı. 29 Aralık'ta yapılacak olağanüstü seçimli kongrede kıran kırana bir başkanlık yarışı yaşanacak.

HÜSEYİN YÜCEL:HİÇBİR YERE KAÇMIYORUZ

Sadece 6 aylık değil geleceğe yönelik plan yapıyorum diyen mevcut Başkan Hüseyin Yücel "Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de adayım! İstifa edip, gitmek en kolay seçenekti. Ancak ben kaçmıyorum, Beşiktaş'a canım feda! Bu görevi yürütebilmek için camianın onayına ihtiyacım var. Hodri meydan, isteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçmayın!" diye konuştu.

SERDAL ADALI:HER ZAMAN HAZIRIM

Başkanlık adayı için iddialı isimlerden Serdal Adalı; "Beşiktaş için elimi, yüreğimi taşın altına koydum, bundan sonra da bunu yapmaktan asla geri durmam" dedi. Başkan seçilmesi halinde ihtiyaç olan bölgelere transfer yapacağını belirten, maddi sorunları çözecek kapasitede olduğunu söyleyen Adalı, "Bu yönetimin miladı dolmuştur. Kulübe yeterince maddi manevi zarar verdiler" diye konuştu.

FİKRET ORMAN:ADALI VARSA SORUN YOK

Eski Başkan Fikret Orman, "Beşiktaş'ın bana ihtiyacı olduğu zaman orada olurum" dedi. Orman, "Fırsat kollayan bir adam değilim. Serdal Adalı'nın da adı geçiyor, o da öyle. Adalı aday olacaksa bana ihtiyaç kalmaz. Biz Beşiktaş'ın menfaati varsa orada dururuz. Hüseyin Yücel de başkanımdır, destek olurum. Beşiktaş'ı finanse etmek için elinden geleni yaptı" ifadelerini kullandı.

EMRE KOCADAĞ:GÖREV KUTSALDIR

Ahmet Nur Çebi döneminin asbaşkanı Emre Kocadağ şunları söyledi; "Arat gitti. Mevcut Başkan Hüseyin Yücel aday oldu. Aday olmasını doğru bulmuyorum. Borcu 11 ayda 120 milyon dolar artırdılar. Beşiktaş'ın geleceğini kurtarmak için başkanlığa aday olmayı düşünüyorum. Ben her zaman bu kutsal göreve hazırım."