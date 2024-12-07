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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe maçı planı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe maçı planı ortaya çıktı!

Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe, Fenerbahçe karşısında, taktiğini orta saha üzerinde kuracak. Topraktepe'nin bu noktada sürpriz kararlar acağı öğrenildi. İşte ayrıntılar... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Aralık 2024 Cumartesi 06:50
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Beşiktaş'ta Serdar Topraktepe'nin Fenerbahçe maçı planı ortaya çıktı!

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Beşiktaş'ta Giovanni van Bronckhorst'un görevine son verilmesiyle 3. kez nöbetçi hoca sorumluluğunu üstlenen Serdar Topraktepe, önceliğini takımın yerlerde sürünen kondisyon ve fizik gücü yetersizliğine verdi. Sabah'ta yer alan habere göre futbolcuların bile şikâyetçi olduğu "Hafif tempolu, bol izinli" gidişatı değiştiren genç çalıştırıcının bir diğer önceliği de oyuncuların moral ve motivasyonunu yükseltmek oldu. Hatayspor beraberliğinin ardından derbi hazırlıklarına başlayan Topraktepe, takımın oyun planında da bazı değişikliklere gidecek. Rakibin Amrabat ve Fred ikilisi ile etkin olduğu orta sahada üstünlüğü ele geçirmek isteyen Serdar Hoca, Al Musrati, Salih Uçan ve Gedson Fernandes ile bu bölgeyi üçleyecek. Topraktepe'nin 4-3-3 dizilişi ile F.Bahçe'nin karşısına çıkmayı planladığı öğrenildi

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