Kartal eriyor

Son haftalarda çalkantılı bir dönem geçiren Beşiktaş dün Hatayspor karşısına mutlak galibiyet için çıktı. Son 4 Trendyol Süper Lig maçından sadece 1 puan çıkarabilen siyah beyazlılar, 7 puanla ligde sondan ikinci sırada olan bordo beyazlılar karşısında galip gelerek üzerindeki kara bulutları dağıtmak istiyordu. Ancak evdeki hesap bir kez daha çarşıya uymadı. 29. dakikada Görkem Sağlam'ın golü ile geriye düşen Kara Kartal, 41'de Masuaku'nun ortasına kafayı vuran İmmobile ile cevap verdi: 1-1. İlk devre berabere bitti.

RAKİP FENERBAHÇE

İkinci yarıda siyah-beyazlılar daha istekli oynasa da İmmobile, Gedson, Can Keleş, Svenson ile net pozisyonları harcadı. 86'da J.Fernandes'in sol kanattan ceza sahasına ortasında top üst direkten dönerek Beşiktaşlı oyuncularda kaldı. Bu an Kartal için şanstı. Son anda Emirhan'ın attığı gol de faul gerekçesiyle iptal edildi. Siyah-beyazlı takımın efsane ismi Rıza Çalımbay'ın yanı sıra, Hatayspor'a kiralanan Vincent Aboubakar da Türkiye'de ilk kez Beşiktaş'a karşı rakip oldu. Beşiktaş cumartesi Fenerbahçe'yi ağırlayacak.

İLGİNÇ BİR TESADÜF

Beşiktaş'ta göreve getirilen Serdar Topraktepe ilginç bir tesadüfe imza attı. Süper Lig'de geçen sezon Beşiktaş'ın teknik direktör Rıza Çalımbay ile yollarını ayırmasının ardından aynı görevi üstlenen Serdar Topraktepe, yine ilk maçına Hatayspor karşısında çıktı. Siyah beyazlı ekip, geçen sezonki karşılaşmadan 2-1'lik galibiyetle ayrılmıştı. Bu kez rakip Çalımbay'lı hatayspor'du. Ancak galibiyet gelmedi. İki takım da birer puanla yetinmek zorunda kaldı.

IMMOBILE ZİRVEDE

Beşiktaş'ta sezona çok iyi bir başlangıç yapan İmmobile, son dönemde gol bulmakta sıkıntı yaşıyordu. Bir süre sakatlığı nedeniyle de forma giyemeyen İtalyan oyuncu, son golünü 20 Ekim'de oynanan ve Beşiktaş'ın 2-0 kazandığı Konya maçında atmıştı. Ardından çıktığı 5 resmi maçta gol sevinci yaşayamayan İmmobile, son olarak da Avrupa Ligi'ndeki Maccabi Tel Aviv mücadelesinde bir penaltı kaçırmıştı. İtalyan yıldız, Hatayspor karşısında bulduğu golle suskunluğunu bozmayı başardı. Hatayspor mücadelesi öncesinde ligde 8 golü bulunan İmmobile, ligde gol krallığında zirveyi Banza ve Piatek ile paylaşıyordu. İtalyan oyuncu, Hatayspor karşısında ağları havalandırarak gol sayısını 9'a çıkardı ve zirveyi tek başına ele geçirdi.

ÇOK KRİTİK KURTARIŞLAR

Kartal'ın kalecisi Mert Gönük dün çok kritik iki kurtarışa imza attı. 46. dakikada Rui Pedro, ceza sahasının solunda kaleci Mert Günok ile baş başa kaldı. Sağ ayak içiyle çektiği şutu 35 yaşındaki eldiven kurtardı. 70'te Rui Pedro'nun merkezden sol kanatta bulunan J. Fernandes'e verdiği pasta, Fernandes soluna çekerek sol ayak üstüyle şutunu çekti. Kaleci Mert topu kurtardı, bir puana katkı yaptı.

4 OYUNCU SINIRDA GEÇTİ

Siyah beyazlı takımda dün Hatayspor karşısına 4 oyuncu kart sınırında çıktı. Ciro İmmobile, Moatasem Al Musrati, Mert Günok ve Jonas Svensson, sarı kart ceza sınırında bulunuyordu. Bu oyuncular karşı laşmada kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve 15. haftadaki Fenerbahçe derbisinde görev yapamayacaktı. 4 isimde sınırda geçti. Böylece derbide forma giyebilecekler.

ACİLEN 3 PUANA İHTİYACIMIZ VAR

BeşiktaşTeknik Sorumlusu Serdar Topraktepe maç sonrası şunları söyledi: Bu süreçte taraftarımızın yıprandığının, üzüldüğünün bilincindeyiz. Taraftarımız da bu bilinçte. Onları mutlu etmek için bu maçı kazanıp hediye etmek istiyorduk. Ama olmadı. Hocamız ayrıldıktan sonra 1 gün idman yapıp buraya geldik. Sakatlarımız ve hastalarımız vardı. Sonuçta iki puan kaybettik. Kısa sürede toparlanmamız gerek. Herkes ayağa kalkmak için elinden geleni yapıyor. Herkes durumun farkında. Toparlanacağız.

KADRODA 3 DEĞİŞİKLİK

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Atakaş Hatayspor'a konuk olan Beşiktaş, geçen hafta Maccabi Tel Aviv ile oynadığı maça göre ilk 11'de 3 değişiklik yaptı. Joao Mario yedeğe çekildi. Sakatlığı nedeniyle Uduokhai ve Paulista da yoktu. Serdar Topraktepe bu isimlerin yerlerine Tayyip Talha Sanuç, Emirhan ve Salih Uçan görev verdi.

KONUŞMAK ZORLAŞIYOR

Siyah beyazlı takımın tecrübeli oyuncusu Salih Uçan, 1-1 biten Hatayspor maçının ardından açıklamalarda bulundu. Salih, "Maçtan sonra çıkıp konuşmak zorlaşmaya başladı. Taraftarlar çok üzgün, Beşiktaş sevdalıları üzgün.. Biz de çok üzülüyoruz, kahroluyoruz. Bu futbol kimseye yakışmıyor. Kim varsa bu işin içerisinde, hepimiz sorumluyuz" dedi.

SARI KART REKORU: 12

Hatayspor - Beşiktaş karşılaşmasında iki rekor birden kırıldı. Bordo beyazlılar, 90 dakikada 9 sarı kart gördü ve kendi rekorunu kırdı. 3 de Beşiktaşlı sarardı ve böylece Süper Lig'de en çok kart gösterilen maç yaşandı. Ev sahibi takımda Erce, Pedro, Rivas, Görkem, Aboubakar, Kamil Ahmet, Diack, Cemali ve Abdulkadir Parmak sarardı.