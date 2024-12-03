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Haberler Beşiktaş Özür dileriz

Özür dileriz

Camiaya seslenen Asbaşkan Mete Vardar, hep birlikte bu zor işin altından kalkacaklarını belirterek, “Size bir özür borcumuz var. Yine yeniden döneceğiz” ifadelerini kullandı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Aralık 2024 Salı 06:50
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Özür dileriz

Başkan Hasan Arat'ın istifası sonrası teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta Asbaşkan Mete Vardar açıklamalarda bulundu. Vardar, taraftarlara seslenerek, "Bu aralar sizleri yoruyoruz. Bundan dolayı üzgünüz ama aslolan Beşiktaş. Bu yolda hep beraber, gönül gönüle, kol kola bu birlikteliğimizi hiçbir zaman kaybetmeden kulübümüzün yanında olacağız" ifadelerini kullandı. Vardar, "Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe ile takımımız bundan sonraki maçlarının öneminin bilincinde. Umut ediyorum kazanarak çıkışa geçeceğiz. Güneşli günleri tekrar başlatırız hep beraber. Sizleri üzdük, üzüyoruz. Kendim ve yönetim kurulundaki arkadaşlarım adına size bir özür borcumuz var. Elimizden gelen bütün gayreti gösteriyoruz. Hayat devam ediyor. Umut ediyorum ki böyle böyle güzel günleri hep birlikte paylaşırız" dedi.

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