HATAYSPOR BEŞİKTAŞ CANLI İZLE ŞİFRESİZ | Hatayspor - Beşiktaş maçı yayın bilgileri! İlk 11'ler açıklandı mı?

Trendyol Süper Lig'de heyecan 14. hafta mücadeleleri ile devam ediyor. Hatayspor, kendi sahasında Beşiktaş'ı ağırlayacak. Kritik bir haftayı geride bırakan siyah beyazlılar, deplasmanda 3 puan alarak sezonun son maçlarındaki kötü gidişatlarına 'dur' demek istiyor. Maçın yayın bilgiler ve ilk 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor. İşte Hatayspor - Beşiktaş maçına dair detaylar...

Hatayspor - Beşiktaş maçını canlı takip etmek için tıklayınız...

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LER

Hatayspor: Erce, Kamil Ahmet, Kilama, Calvo, Cemali, Görkem, Diack, Rivas, Rui Pedro, Joelson Fernandes, Aboubakar

Beşiktaş: Mert, Svensson, Tayyip Talha, Emirhan, Masuaku, Salih, Gedson, Rashica, Rafa, Semih, Immobile

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Hatayspor - Beşiktaş maçı 2 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 2 ekranlarından canlı yayınlanacak.

ASpor CANLI YAYIN

BEŞİKTAŞ'TA KRİTİK HAFTA

Beşiktaş'ta geçtiğimiz günlerde kulüp başkanı Hasan Arat, "İçimde tarifsiz bir hüzünle, özel sebeplerim nedeniyle Beşiktaş Jimnastik Kulübü Başkanlığı görevimden ayrılma kararı almış bulunuyorum. Bu kararın kalbimde taşıdığı anlamı ve benim için ne kadar zor olduğunu en iyi sizler bilirsiniz." ifadeleri ile görevi bıraktığını açıkladı.

Ardından siyah beyazlılar Giovanni van Bronckhorst ile yollarını ayırdığını bildirdi. Bronckhorst görev yaptığı süre zarfında 20 maça çıktı. Hollandalı çalıştırıcı yönetiminde siyah beyazlılar bu maçlarda 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

BİR KEZ DAHA SERDAR TOPRAKTEPE

Serdar Topraktepe, geçtiğimiz sezon da Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın ve Santos'un teknik direktörlük görevlerini bıraktıkları süreçlerde takımın başına geçmişti.

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay ile yolların ayrılmasından Santos'un göreve getirilmesine kadar olan zamanda Serdar Topraktepe yönetiminde siyah beyazlılar deplasmanda Hatayspor ile karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 galibiyet ile ayrılmıştı.