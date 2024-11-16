BEŞİKTAŞ HABERLERİ | Gabrial Paulista'dan transfer sürecine dair flaş ifadeler! "Sana saygı duymayacaklar"

Gabriel Paulista, geçtiğimiz Temmuz ayında Atletico Madrid'den Beşiktaş'a bedelsiz bir şekilde transfer oldu. Brezilyalı stoper, dış basına verdiği röportajda 5 sene boyunca formasını taşıdığı Valencia'ya ve Beşiktaş'a transfer sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

VALENCIA'YA VEDA

Paulista, röportajda Valencia ile ilgili konuşurken homurdandı, başını salladı ve gözleri doldu. 33 yaşındaki yıldız oyuncu, "Çok kötü zamanlar geçirdim. Çocuklarım adına yemin ederim ki Valencia'dan ayrılamadım. Bazen Atletico de Madrid forması giyerken kendime 'Ben burada ne yapıyorum?' dedim." ifadelerinde bulundu.

Paulista, Valencia'da 6.5 yıl oynamış ve 220 maça çıkmıştı. Ardından kulübü onu, bedelsiz olarak Atletico'ya transfer etti ve oradan da yolu Beşiktaş'a düştü.

"SANA SAYGI DUYMAYACAKLAR"

Paulista, Valencia'daki sözleşmesinin yenilenmesine yalnızca 4 maç kala menajerine içindeki kötü histen bahsetmişti: Valencia beni kapı dışarı edecek. Öyle de oldu. Maaşındaki düşüşü bile göze alarak formasını giymek istediği takım ona olan vefa borcunu ödemedi.

"Eşim de bana aynı şeyleri söyledi." dedi Paulista ve ekledi: Bana "Sana saygı duymayacaklar ve seni tekmeleyecekler." demişti.

VALENCIA'DAKİ SEL FELAKETİ İLE İLGİLİ

"Ben ve ailem orada olup bitenler konusunda endişeliyiz. Yıllarca yaşadığımız yer ve ayrıca hem kulüpten hem de Valensiya'dan dostlarımız, meslektaşlarımız da orada yaşıyor. Pek çok sevdiğimiz insan orada ve bu çok üzücü. Umarım olaylar en kısa sürede normale döner."

"ELİMİZDEN KEŞKE BİR ŞEY GELSE"

"Valencia'daki evimiz hala ayakta ve evimizle ilgilenen çalışanlar evimiz ile birlikte güvende. Onlarla iletişim halindeyiz falan giden canlar, hala barınacak yeri olmayan insanlar olduğunu bilmek bizi çok endişelendiriyor. Elimizden keşke bir şey gelse."

BEŞİKTAŞ SÜRECİ HAKKINDA: ARTIK SAKİNİM

Yıldız oyuncu, Beşiktaş'a transfer sürecini anlatırken bunun siyah beyazlı ekipten gelen ikinci transfer teklifi olduğunu açıkladı. Buna göre Beşiktaş, 2023-2024 sezonunun ara transfer döneminde de oyuncu ile irtibata geçmişti.

"Ailemle birlikte Brezilya'da tatildeydim ve aniden bir telefon, bir teklif aldım. Ocak ayında Valensiya'dan ayrıldığımda ve Atletico Madrid'e gitmem kesinleşmek üzereyken zaten bir teklif yapmışlardı. Atletico Madrid o zaman kariyerim için çok iyi bir fırsattı ve bu kadar uzak bir ülkeye gitmek istemedim. Çünkü bunun ben ve ailem için ne kadar zor olacağını biliyordum. Şimdi burada Türkiye'deyim, üç yıllık bir teklif aldım; artık sakinim, iyi uyum sağladım. Bir evim var, çocuklar da okuyor ve her şey yolunda.