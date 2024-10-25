Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Olympique Lyon zaferi sonrası konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, "Skordan dolayı çok mutluyuz. İlk 2 maçtaki mağlubiyet sonrası reaksiyonumuz çok iyiydi. Çok tehlikeli bir Lyon vardı. 2. yarı geçişlerde daha iyiydik. Gedson ile golü böylece bulduk" dedi. Ersin Destanoğlu'nu özel olarak tebrik eden Van Bronckhorst, "İlk yarının daha başında Ersin'in kurtarışları çok önemliydi, hem bizim hem kendisi için. İki günlük antrenmanın ardından oynadı. Maç boyunca çok iyi kurtarışlar yaptı" ifadelerini kullandı.