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Haberler Beşiktaş

Çok iyi kurtarışlar

Beşiktaş'ın hocası kaleci Ersin'i kutladı. “İlk yarının başında kurtarışları vardı. İki günlük antrenmanın ardından oynadı. Çok iyi kurtarışlar yaptı”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 25 Ekim 2024 Cuma 06:50
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Çok iyi kurtarışlar

Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Giovanni Van Bronckhorst, Olympique Lyon zaferi sonrası konuştu. Hollandalı çalıştırıcı, "Skordan dolayı çok mutluyuz. İlk 2 maçtaki mağlubiyet sonrası reaksiyonumuz çok iyiydi. Çok tehlikeli bir Lyon vardı. 2. yarı geçişlerde daha iyiydik. Gedson ile golü böylece bulduk" dedi. Ersin Destanoğlu'nu özel olarak tebrik eden Van Bronckhorst, "İlk yarının daha başında Ersin'in kurtarışları çok önemliydi, hem bizim hem kendisi için. İki günlük antrenmanın ardından oynadı. Maç boyunca çok iyi kurtarışlar yaptı" ifadelerini kullandı.

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