Fransızlardan Beşiktaş'a uyarı: Polis ve taraftarlar...
UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olacak olan temsilcimiz Beşiktaş, Fransa'dan 3 puanlar ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlıların bu kritik mücadelesi öncesi Fransız basınından dikkat çeken uyarılar geldi. İşte son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ
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Zorlu rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa sahnesindeki ilk 3 puanına ulaşmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde zafer peşinde.
"STADYUMDAKİ ATMOSFER BEŞİKTAŞ İÇİN SICAK OLACAĞA BENZİYOR"
"Beşiktaş için atmosfer, iki kulüp arasında 2017 yılında oynanan ilk maçta meydana gelen olaylar nedeniyle sıcak olacağa benziyor."
"Olimpik Lyon yönetimi tribünlerdeki Türk taraftar sayısını mümkün olduğunca azaltmak için elinden geleni yapıyor. Polis gücü çok önemli olacak çünkü stadyumun içinde ve dışında kavga çıkmasından korkuluyor."
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