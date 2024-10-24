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Haberler Beşiktaş

Fransızlardan Beşiktaş'a uyarı: Polis ve taraftarlar...

UEFA Avrupa Ligi'nde Lyon'a konuk olacak olan temsilcimiz Beşiktaş, Fransa'dan 3 puanlar ayrılmak istiyor. Siyah-beyazlıların bu kritik mücadelesi öncesi Fransız basınından dikkat çeken uyarılar geldi. İşte son gelişmeler... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Ekim 2024 Perşembe 14:14
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Fransızlardan Beşiktaş'a uyarı: Polis ve taraftarlar...

Süper Lig'de geride bıraktığımız hafta Konyaspor'u mağlup eden ve 1 maç eksiğiyle puan tablosunda 2.sırada yer alan Beşiktaş, Avrupa'nın 2 numaralı kupasında Olimpik Lyon ile oynayacağı maça odaklandı.

Fransızlardan Beşiktaş'a uyarı: Polis ve taraftarlar...

Zorlu rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa sahnesindeki ilk 3 puanına ulaşmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde zafer peşinde.

Fransızlardan Beşiktaş'a uyarı: Polis ve taraftarlar...

Hürriyet'te yer alan habere göre Fransız gazeteciler, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'ndaki kritik mücadele öncesi Beşiktaş'a Lyon'un dikkat etmesi gereken yönleriyle ilgili uyarılarda bulundu.

Fransızlardan Beşiktaş'a uyarı: Polis ve taraftarlar...

"STADYUMDAKİ ATMOSFER BEŞİKTAŞ İÇİN SICAK OLACAĞA BENZİYOR"

"Beşiktaş için atmosfer, iki kulüp arasında 2017 yılında oynanan ilk maçta meydana gelen olaylar nedeniyle sıcak olacağa benziyor."

Fransızlardan Beşiktaş'a uyarı: Polis ve taraftarlar...

"Olimpik Lyon yönetimi tribünlerdeki Türk taraftar sayısını mümkün olduğunca azaltmak için elinden geleni yapıyor. Polis gücü çok önemli olacak çünkü stadyumun içinde ve dışında kavga çıkmasından korkuluyor."

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