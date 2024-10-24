Fransızlardan Beşiktaş'a uyarı: Polis ve taraftarlar...

Zorlu rakibini mağlup ederek bu sezon Avrupa sahnesindeki ilk 3 puanına ulaşmak isteyen siyah-beyazlılar, teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde zafer peşinde.

Hürriyet'te yer alan habere göre Fransız gazeteciler, Parc Olympique Lyonnais Stadyumu'ndaki kritik mücadele öncesi Beşiktaş'a Lyon'un dikkat etmesi gereken yönleriyle ilgili uyarılarda bulundu.