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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Siyah-beyazlılar kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor. Bu maçı haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 15:53 Güncelleme Tarihi: 20 Ekim 2024 Pazar 16:00
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Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Siyah-beyazlılar kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Mausaku, Ndour, Gedson, Semih, Rafa Silva, Muci, Immobile

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Konyaspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.

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