Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.

Siyah-beyazlılar kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.

Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Mausaku, Ndour, Gedson, Semih, Rafa Silva, Muci, Immobile

Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer

BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş - Konyaspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.