Beşiktaş - Konyaspor maçı CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligin 9. haftasında Beşiktaş sahasında Konyaspor'u konuk ediyor.
Siyah-beyazlılar kritik maçtan mutlak 3 puanla ayrılmak istiyor.
Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak takip edebilirsiniz...
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI 11'LERİ:
Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Mausaku, Ndour, Gedson, Semih, Rafa Silva, Muci, Immobile
Konyaspor: Slowik, Nikola, Adil, Uğurcan, Guilherme, Bazoer, Boateng, Pedrinho, Aleksic, Yusuf, Kramer
BEŞİKTAŞ - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Beşiktaş - Konyaspor maçı TSİ 16.00'da başladı. Mücadele beIN SPORTS 1'de canlı yayınlanıyor.