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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Ekim 2024 Cuma 19:15
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Beşiktaş'ta Gaziantep FK maçı hazırlıkları başladı

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında 6 Ekim Pazar günü Gaziantep FK ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki antrenmanda kondisyon ve taktik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi.

Eintracht Frankfurt maçında forma giyen futbolcuların salonda yenilenme çalışması yaparak günü tamamladığı aktarıldı. Diğer oyuncuların aktivasyon ve ısınma koşularıyla başladıkları antrenmana 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam ettiği kaydedildi. İdmanın, dar alanda oynanan çift kale maçla tamamlandığı ifade edildi.

Beşiktaş, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın tamamlayacak ve özel uçakla Gaziantep'e gidecek.

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