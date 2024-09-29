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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'ta rota yeniden Mane! Ara transfer listesinde ilk sırada

Beşiktaş'ta yönetim, teknik direktör Van Bronckhorst’un isteği doğrultusunda yeniden kanat transferi arayışlarına girdi. Bu doğrultuda ara transferde görüşülmek üzere listeye alınan ilk isim Sadio Mane oldu.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Eylül 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş'ta rota yeniden Mane! Ara transfer listesinde ilk sırada

Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında adı sıkça geçen 2. Başkan Hüseyin Yücel Azerbaycan radyosuna önemli açıklamalar yaptı. Yücel, "Ara transferde, özellikle kanat bölgesindeki eksiklerimizi tamamlamak istiyoruz. Beşiktaş'ın üzerindeki ölü toprağını attık, inşallah sezon sonunda ipi göğüsleyen taraf biz olacağız" dedi. Yücel'in bu açıklamaları transfer dönemi kapanmadan önce sık sık Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden birisi olan Senagalli futbolcu Sadio Mane'yi akıllara getirdi. Öte yandan Beşiktaş'ın, Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'da forma giyen Sadio Mane'nin durumu ile bilgi almaya devam ettiği iddia edildi. Avrupa'da oynamak istediğini sürekli dile getiren Mane'nin ara transfer döneminde ayrılması söz konusu olabilir. Yıldız futbolcuların ayrılık ihtimaline karşı, Beşiktaş yönetimi özellikle Mane'yi yakından takip ediyor. Böylelikle başka bir takım ile anlaşmasının önüne geçmek istiyor. Transfer döneminde siyah beyazlı yetkililer, Suudi Arabistan ekibiyle yeniden temasa geçebilir.

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