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Haberler Beşiktaş

Beşiktaş'tan devre arası operasyonu! İki transfer...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş, yaz transfer döneminde kadrosuna önemli yıldızları dahil etti. Siyah-beyazlılar kadrosuna kattığı isimlerle sezona flaş bir başlangıç yaparken devre arası transfer planlamasını da şimdiden yaptı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2024 Çarşamba 09:35
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Beşiktaş'tan devre arası operasyonu! İki transfer...

Yaz transfer döneminde nokta atışı hamleler yapan ve 8 farklı isme imza attıran Beşiktaş, ocak ayı için de planlarını şimdiden hazırlıyor.

Beşiktaş'tan devre arası operasyonu! İki transfer...

Ara transfer döneminde kadrodaki eksiklere yönelik harekete geçecek olan siyah-beyazlılar, forvette Ciro Immobile'yi destekleyecek bir isim ve hücuma yönelik bir kanat istiyor.

Beşiktaş'tan devre arası operasyonu! İki transfer...

Ocak ayına kadar alternatiflerin masaya yatırılması hesaplanıyor. Yaz dönemindeki nokta atışı hamleler yapılması hedefleniyor. Beşiktaş, ara transferdeki hamleleri yapmak için kadrodaki mevcut yabancıları azaltmak zorunda.

Beşiktaş'tan devre arası operasyonu! İki transfer...

Siyah-beyazlılar özellikle Alex-Oxlaide Chamberlain'in durumunu yakından takip edecek. Şu anda A takımla çalışan İngiliz orta sahanın ara transfer döneminde başka bir takıma gönderilmesi öncelik olarak düşünülüyor.

Beşiktaş'tan devre arası operasyonu! İki transfer...

Aynı zamanda Onana'nın da performansı ve takımdaki son durumuna göre ayrılıp ayrılmayacağına karar verilmesi bekleniyor.

Maçın ardından flaş sözler!
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