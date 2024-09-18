Beşiktaş'tan devre arası operasyonu! İki transfer...

Yaz transfer döneminde nokta atışı hamleler yapan ve 8 farklı isme imza attıran Beşiktaş, ocak ayı için de planlarını şimdiden hazırlıyor.

Ocak ayına kadar alternatiflerin masaya yatırılması hesaplanıyor. Yaz dönemindeki nokta atışı hamleler yapılması hedefleniyor. Beşiktaş, ara transferdeki hamleleri yapmak için kadrodaki mevcut yabancıları azaltmak zorunda.