Trabzon’da deplasman yasağı kalkmadı

Süper Lig'de yarın oynanacak sezonun ilk derbi maçı öncesinde Beşiktaş taraftarının mücadeleyi tribünden takip etme ihtimali dün çok konuşulmuştu ancak Trabzon İl Güvenlik Kurulu, güvenlik nedeniyle yasağı kaldırmadı. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, dev maçta Beşiktaş taraftarının da yer alması için Trabzon Valisi Aziz Yıldırım ile görüştü ve son ana kadar çalıştı. Her iki kulübün başkanı Hasan Arat ve Ertuğrul Doğan da yasağın kalkması yönünde yazılı beyan verdi. Ancak İl Güvenlik Kurulu, önceki karara istinaden deplasman tribününe Trabzonspor taraftarı için bilet satışı yapılmasını gerekçe göstererek güvenlik nedeniyle yasağı kaldırmadı. Beşiktaş taraftarı Trabzon'da mücadeleyi izleyemeyecek.