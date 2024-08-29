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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Taraftarımızla bir bütünüz!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanş maçında Lugano ile karşı karşıya geliyor. Siyah beyazlılarda teknik direktör Giovanni van Bronckhorst maç öncesi açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 20:42 Güncelleme Tarihi: 29 Ağustos 2024 Perşembe 20:43
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Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst: Taraftarımızla bir bütünüz!

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst Lugano maçı öncesi açıklamalarda bulundu.

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Giovanni van Bronckhorst: İç sahada öz güvenimiz çok yüksek. Kazanarak gruplara kalmak istiyoruz. Geçen haftaki maçı iyi analiz ettik. Savunmada daha iyi olmamız gerekiyor. Burada atmosfer farklı. İyi bir oyunla tur atlamak istiyoruz.

"Oyuncularımız ve taraftarımızla bir bütünüz, hepimiz Beşiktaşız. Oyuncularıma tabii ki öz güven vermeye çalışıyorum. Gücümüzü kullanmaya çalışıyoruz. İyi başladık sezona ama buna devam etmemiz gerekiyor. Galibiyetler buna yardımcı olacaktır. Oyuncu grubumuz buna ve gelişmeye açık." ifadelerini kullandı.

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