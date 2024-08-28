Beşiktaş'a transfer piyangosu! 7 takım Chamberlain'in peşinde...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta kadroda düşünülmeyen Chamberlain konusunda dikkat çeken bir gelişme ortaya çıktı. Yıldız futbolcuya tam 7 takım talip oldu. İşte transferdeki son detaylar... BJK SPOR HABERLERİ
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 06:50 Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2024 Çarşamba 10:56
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İngiliz basını, tecrübeli futbolcuyu isteyen 7 takımı açıkladı. TBR Football'da yer alan habere göre, Premier Lig kulüpleri Alex Oxlade-Chamberlain'i yeniden İngiltere'ye getirmek için yarış halinde.
West Ham ve Nottingham Forest İngiliz oyuncuyu transfer etmek için en büyük iki adayken; Wolves, Crystal Palace ve Brentford'ın da oyuncuya ilgisi söz konusu.
Hollanda devi Ajax ve Salzburg da 31 yaşındaki oyuncu ile temas halinde.
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