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Dolmabahçe’de görüşürüz

Beşiktaş, Gedson’un dublesi ve Musrati’yle öne geçti. Ancak savunma hatalarıyla maç 3-3 bitti. Tur İstanbul'a kaldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Ağustos 2024 Cuma 06:50
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Dolmabahçe’de görüşürüz

Beşiktaş, Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında dün Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 2. Ön Elemesi'nde saf dışı bıraktığı Lugano'yla karşılaştı. İsviçre'deki mücadeleye muhteşem başlayan siyah-beyazlılar, 21'de Gedson'un golüyle öne geçti. Ancak Lugano, 34'te Bislimi'yle beraberliği sağladı. İlk yarı bu skorla sonlandı. İkinci yarıya fırtına gibi başlayan temsilcimiz üç dakikada bulduğu iki golle skoru 3-1'e çıkardı. Önce 52'de Gedson bir kez daha sahne aldı ve Rafa'nın muhteşem pasında Beşiktaş'ı yeniden öne geçirdi. 55'te ise Musrati farkı ikiye çıkardı. Bu golden bir dakika sonra ise Steffen skoru 3-2 yaptı. Bu golün şokunu atamadan ise 63'te Paulista topu kendi kalemize yolladı. Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, turu İstanbul'a bıraktı. Rövanş 29 Ağustos'ta Dolmabahçe'de oynanacak. Beşiktaş, taraftarıyla turu geçen taraf olacaktır.

PAULISTA BİR ORAYA BİR BURAYA

Beşiktaş'ın Brezilyalı stoperi Paulista, Lugano karşısında iki kalede de skora etki etti. 33 yaşındaki sambacı, Fernandes'in attığı ilk golde asisti yapan isim oldu. Aynı Paulista, 63'te ise Lugano'nun sağdan ceza sahasına pasında ters bir vuruşla kendi ağlarını sarsarak skorun 3-3'e gelmesine engel olamadı.

IMMOBILE BOŞ GEÇTİ

Antalyaspor maçında attığı 2 golle yıldızlaşan Ciro İmmobile, Lugano karşısında da Beşiktaş'ın en önemli kozuydu. Ancak 34 yaşındaki İtalyan santrfor, İsviçre kalesini boş geçti. Gol pozisyonuna girmekte zorlanan tecrübeli forvet, savunmayı aşamadı. İmmobile, 71'de yerini Mustafa Erhan Hekimoğlu'na bıraktı.

SEMİH KILIÇSOY SÜRPRİZİ

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst, Lugano karşısında ligdeki Antalyaspor maçı 11'inden 2 değişiklikle çıktı. Savunmada Colley'in yerine Masuaku, hücumda da Semih Kılıçsoy'un yerine Ndour'a görev verdi. Van Bronckhorst, Fernandes'i 10 numaraya çekip Rafa Silva'yı sol kanatta değerlendirdi.

MUSRATI KAFASINI KULLANDI

Beşiktaş'ta geçen sezon beklentilerin altında kalan Musrati, bu sezona iyi başladı. 28 yaşındaki Libyalı ön libero, Lugano karşısında iyi futbolunu skoru 3-1 getiren kafa golüyle süsleyip, bu sezon ilk kez ağları sarstı.

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