TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılar onu çok istiyordu! Hummels'den flaş haber
Bu transfer döneminin başında Beşiktaş'ın da istediği Mats Hummels'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan gelen son haber taraftarların bir hayli dikkatini çekti. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)
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Eski takımıyla sözleşmesi bittikten sonra o isim gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Borussia Dortmund ile sözleşmesi bittikten sonra Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mats Hummels'in yeni takımı netleşiyor.
Sky Sport'un haberine göre La Liga ekiplerinden Mallorca, Hummels'i transfer etmek için en büyük favori konumunda.
Yıldız futbolcuyla İspanyol kulübünün yetkilileri arasındaki müzakerelerin olumlu geçtiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.
SOCIEDAD VE BRIGHTON DA DEVREDE
Yine Sky Sport'a göre, Mallorca'nın yanı sıra La Liga ekiplerinden Real Sociedad ve Premier Lig'den Brighton'ın da Hummels'i transfer etmek için rekabet içerisinde olduğu ifade edildi.
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