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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaşlılar onu çok istiyordu! Hummels'den flaş haber

Bu transfer döneminin başında Beşiktaş'ın da istediği Mats Hummels'le ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Futbolcudan gelen son haber taraftarların bir hayli dikkatini çekti. İşte detaylar... (BJK SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 11:38
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Beşiktaş istiyordu! Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor

Trendyol Süper Lig devlerinden Beşiktaş, bu sezona hem yaptığı transferler hem de aldığı galibiyetlerle flaş bir başlangıç yaptı.

Beşiktaş istiyordu! Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor

Geçen sezon özellikle savunmada büyük sıkıntılar yaşayan Siyah-beyazlılar, bu sezon Gabriel Paulista ve Emirhan Topçu transferleriyle birlikte savunma sorununu büyük ölçüde çözdü.

Beşiktaş istiyordu! Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor

Ancak bu isimler transfer edilmeden önce Beşiktaş'ın savunma transferi için istediği bir futbolcu daha vardı.

Beşiktaş istiyordu! Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor

Eski takımıyla sözleşmesi bittikten sonra o isim gündeme gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Beşiktaş istiyordu! Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor

Borussia Dortmund ile sözleşmesi bittikten sonra Beşiktaş'ın da gündemine gelen Mats Hummels'in yeni takımı netleşiyor.

Beşiktaş istiyordu! Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor

Sky Sport'un haberine göre La Liga ekiplerinden Mallorca, Hummels'i transfer etmek için en büyük favori konumunda.

Beşiktaş istiyordu! Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor

Yıldız futbolcuyla İspanyol kulübünün yetkilileri arasındaki müzakerelerin olumlu geçtiği ve görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Beşiktaş istiyordu! Yıldız futbolcunun yeni takımı belli oluyor

SOCIEDAD VE BRIGHTON DA DEVREDE

Yine Sky Sport'a göre, Mallorca'nın yanı sıra La Liga ekiplerinden Real Sociedad ve Premier Lig'den Brighton'ın da Hummels'i transfer etmek için rekabet içerisinde olduğu ifade edildi.

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