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Lugano 3-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kartal tur kapısını araladı!

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında İsviçre ekibi Lugano'yla deplasmanda 3-3 berabere kaldı. Böylelikle siyah beyazlı temsilcimiz turu rövanş maçına bırakmış oldu. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 23:23 Güncelleme Tarihi: 22 Ağustos 2024 Perşembe 23:38
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Lugano 3-3 Beşiktaş (MAÇ SONUCU-ÖZET) Kartal tur kapısını araladı!

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Beşiktaş, deplasmanda İsviçre ekibi Lugano ile 3-3 berabere kaldı. Siyah-beyazlı takımın gollerini 21'inci ve 52'nci dakikalarda Gedson Fernandes ile 55'inci dakikada Al-Musrati kaydetti. Lugano'nun gollerini ise 34'üncü dakikada Bislimi, 56'ncı dakikada Steffen ve 63'üncü dakikada kendi kalesine Paulista attı.

Lugano, Stockhorn Arena'da Beşiktaş'ı konuk etti. Karşılaşmayı Danimarka Futbol Federasyonu'ndan hakem Morten Krogh yönetti. Krogh'un yardımcılıklarını Dennis Wollenberg Rasmussen ile Steffen Bramsen yaptı.

Siyah-beyazlılar karşılaşmaya Mert GünokJonas Svensson, Gabriel Paulista, Emirhan Topçu, Arthur Masuaku, Al-Musrati, Cher Ndour, Gedson Fernandes, Milot Rashica, Rafa Silva ve Ciro Immobile 11'iyle sahaya çıktı.

İsviçre ekibi ise şu 11 ile sahada yer aldı:

"Amir Saipi - Mattia Zanotti, Antonios Papadopoulos, Ayman El Wafi, Nahuel Valenzuela, Uran Bislimi, Ousmane Doumbia, Mohamed Mahmoud, Renato Steffen, Ignacio Aliseda ve Shkelqim Vladi"

Müsabaka karşılıklı ataklarla başlarken Beşiktaş, 21'inci dakikada savunmadan Paulista'nın uzun pasıyla ceza sahasına sol çaprazdan giren Gedson Fernandes, rakibine rağmen düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 34'üncü dakikada ayağa iyi paslarla atağı hazırlayan Lugano'da ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Zanotti, pasını kale önündeki Bislimi'ye çıkardı. Bislimi'nin hafif sağ çaprazdan yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1. İlk yarıda başka pozisyon olmadı ve takımlar soyunma odasına 1-1'lik eşitlikle girdi.

İkinci yarıya Beşiktaş hızlı başladı. 52'nci dakikada Rafa Silva'nın şık pasıyla ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Gedson Fernandes, sağ ayağıyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-2. Bu golden 3 dakika sonra 55'inci dakikada soldan kullanılan kornerde arka direkte Al-Musrati meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-3. Lugano golden sonra bulduğu ilk atakta farkı 1'e indirdi. 56'ncı dakikada ceza sahası sağ çaprazında toplan buluşan Steffen, sol ayak içiyle uzak köşeye yaptığı vuruşta şık bir gole imza attı: 2-3. 63'üncü dakikada sağ taraftan gelişen atakta Zanotti'nin ceza sahasına çevirdiği yerden topa ters dokunuş yapan Paulista, meşin yuvarlağı kendi ağlarına gönderdi: 3-3. Siyah-beyazlıların maçta kalesinde gördüğü 3 gol de sol kanattan geldi. Beşiktaş kalan sürede girdiği pozisyonları değerlendiremedi ve karşılaşma 3-3 sona erdi.

Müsabakanın rövanşı 29 Ağustos Perşembe günü Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak.

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