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Beşiktaş 4-2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş, Antalyaspor'u konuk etti. Siyah-beyazlılar rakibini 4-2'lik skorla mağlup etti. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Ağustos 2024 Pazar 21:42 Güncelleme Tarihi: 19 Ağustos 2024 Pazartesi 00:00
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Beşiktaş 4-2 Antalyaspor (MAÇ SONUCU ÖZET)

Süper Lig'in 2. haftasında Beşiktaş sahasında Antalyaspor'u konuk etti.

Siyah-beyazlılar mücadeleden 4-2'lik skorla galip ayrıldı.

Karşılaşmada gol perdesini henüz 1. dakikada Antalyaspor'dan Samudio açtı.

Ardından 13. ve 23. dakikalarda Beşiktaş'ta Immobile ağları havalandırdı.

İlk yarı bu gollerle siyah-beyazlıların 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarında 51. dakikada Antalya'dan Samudio skoru 2-2'ye getirdi.

56. dakikada Rafa Silva takımını tekrardan öne geçiren golü kaydetti.

63. dakikada konuk ekipte Güray Vural, Rafa Silva'ya yaptığı müdahale nedeniyle önce sarı kart gördü.

Karşılaşmanın hakemi Mehmet Türkmen'in VAR'da pozisyonu incelemesinin ardından Güray'a kırmızı kartı gösterdi.

Karşılaşmaya noktayı koyan isim ise Rafa Silva oldu. Futbolcu 90+5'te takımının 4. kendisinin 2. golünü kaydetti.

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