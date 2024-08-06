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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes belirsizliği!

Süper Lig'in ilk maçında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları sürüyor. Öte yandan Galatasaray maçında gösterdiği performansla bir kez daha takdir toplayan Gedson Fernandes, taraftarı ve teknik ekibi korkuttu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ağustos 2024 Salı 16:24
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Beşiktaş'ta Gedson Fernandes belirsizliği!

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında 11 Ağustos Pazar günü Samsunspor'a konuk olacak Beşiktaş, 2 günlük iznin ardından hazırlıklara başladı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes belirsizliği!

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk yarım saati basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, 3 gup halinde 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes belirsizliği!

İdmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışıldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes belirsizliği!

GEDSON VE COLLEY ANTRENMANA KATILMADI!

Hürriyet'in haberine göre antrenmana, Galatasaray maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley katılmadı.

Beşiktaş'ta Gedson Fernandes belirsizliği!

İki futbolcunun da karşılaşmada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı.

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