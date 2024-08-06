Beşiktaş'ta Gedson Fernandes belirsizliği!
Süper Lig'in ilk maçında Samsunspor ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta maçın hazırlıkları sürüyor. Öte yandan Galatasaray maçında gösterdiği performansla bir kez daha takdir toplayan Gedson Fernandes, taraftarı ve teknik ekibi korkuttu. İşte detaylar...
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GEDSON VE COLLEY ANTRENMANA KATILMADI!
Hürriyet'in haberine göre antrenmana, Galatasaray maçında ayak bileği burkulan Gedson Fernandes ile kasık adalesinde sakatlık yaşayan Omar Colley katılmadı.
İki futbolcunun da karşılaşmada forma giyip giymeyeceği belirsizliğini koruyor. Tedavilerine devam edilen Emrecan Terzi ile Yakup Arda Kılıç da idmanda yer almadı.
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