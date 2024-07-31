Haberler Beşiktaş Beşiktaş Emrecan Terzi'nin son durumunu açıkladı! Sakatlık...

Beşiktaş Emrecan Terzi'nin son durumunu açıkladı! Sakatlık...

Son dakika spor haberleri: Beşiktaş'ın Sakaryaspor ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Emrecan Terzi'nin son durumu açıklandı. İşte siyah-beyazlıların yaptığı o açıklama... BJK SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 11:06
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş Emrecan Terzi'nin son durumunu açıkladı! Sakatlık...

Beşiktaş, 20 yaşındaki futbolcu Serkan Emrecan Terzi'nin sakatlandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Trendyol 1. Lig ekibi Sakaryaspor ile oynanan hazırlık maçının 9. dakikasında oyundan çıkmak zorunda kalan Serkan Emrecan Terzi'nin sağlık durumuna ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Serkan Emrecan Terzi'nin Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde sol diz dış arka köşe kapsüler yapılarında gerilme ve kanama tespit edilmiştir. Serkan Emrecan Terzi'nin tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer...
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı!
DİĞER
Yeşilçam'ın Bayan Popo'su Sevtap Parman "Yıllar ona da acımamış" dedirtti! İşte cazibe kraliçesinin son hali...
Başkan Erdoğan'dan İsmail Haniye için taziye mesajı: Kalleş suikastı lanetliyorum | İsrail'in estirdiği terör...
Süper Lig devinden Antony bombası!
Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi...
} SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 11:05
Fırtına rövanş için sahaya çıkıyor Fırtına rövanş için sahaya çıkıyor 10:44
Süper Lig devinden Antony bombası! Süper Lig devinden Antony bombası! 10:37
Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer... Fenerbahçe'den orta sahaya dev hamle! Transfer... 10:13
F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı! F.Bahçe'den G.Saray'a yılın transfer çalımı! 09:23
Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi... Galatasaray'da ayrılık şartı belli oldu! Okan Buruk'un tercihi... 09:22
Daha Eski
2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 2 yıldıza büyük övgü: Ortaklıkları muazzamdı 07:22
Murat Cem Sakaryaspor’a Murat Cem Sakaryaspor’a 06:28
Yaremchuk Yunanistan’da Yaremchuk Yunanistan’da 06:25
Cevap ver Southampton Cevap ver Southampton 06:24
Lecce'nin Onana takibi Lecce'nin Onana takibi 06:21
Rios'a 21 milyon Euro Rios'a 21 milyon Euro 06:18