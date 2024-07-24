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Beşiktaş - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Bandırmaspor ile kozlarını paylaşacak. BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanacak müsabaka heyecanla bekleniyor. Yeni transferlerin performansı, maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 09:26 Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2024 Çarşamba 09:28
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Beşiktaş - Bandırmaspor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş hazırlık maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

Beşiktaş - Bandırmaspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon yaklaşıyor. 2024-2025 sezonu hazırlıklarına devam eden Beşiktaş, Bandırmaspor ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Peki, Beşiktaş - Bandırmaspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - BANDIRMASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Bandırmaspor maçı 24 Temmuz Çarşamba saat 18.00'da oynanacak. Karşılaşmanın yayıncısı henüz bilinmiyor.

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