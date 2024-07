Milot Rashica Gazzelilerin acısını paylaşıyor

1999 yılında yaşanan Kosova Savaşı'nda 2 yaşındayken ailesiyle birlikte ülkesini terk etmek zorunda kalan Rashica, siyah-beyazlı takımın Slovenya kampında yaptığı açıklamada, Gazze'de yaşananların çok üzücü olduğunu kaydetti.

"Keşke hiçbir yerde savaş olmasa." diyen Beşiktaşlı futbolcu, "Çok zor bir konu. İki yaşımdayken evimizi ve her şeyimizi geride bırakıp Arnavutluk'a gitmek zorunda kalmışız. İlk etapta orada 3-4 ay kalmışız. Bu konu aile içinde her konuşulduğunda, onların nasıl hissettiğini görebiliyor, anlayabiliyorum. Hayatta kalmak için neler yaptıklarını biliyorum. Sonrasında Kosova'ya geri döndüğümüzde her şeyimiz yanıp kül olmuştu. Sıfırdan bir hayata başlamamız gerekmişti. Biz bunları yaşadığımız için oradaki insanları anlayabiliyorum. Umuyorum ki dünyada hiçbir yerde savaş olmasın ama maalesef var. Çok zor bir durum gerçekten. Bizim gördüklerimiz çok zor. Sadece sosyal medyadan görüyoruz. Gerçekte orada olmak nasıl bir his, o insanlar neler hissediyor, neler yaşıyor... Gerçekten çok zor." diye konuştu.

"BİRBİRİMİZİ TANIMAK İÇİN YETERLİ ZAMANIMIZ OLUYOR"

Geçen sezon hazırlık kampı dönemi sonrası siyah-beyazlı ekibe katılan Rashica, transferlerin Slovenya'ya yetiştirilmesinin takım için çok önemli olduğunu dile getirdi.

"Bir futbolcunun yeni takımına mümkün olduğunca erken katılması futbolda önemli bir detay." diyen Kosovalı futbolcu, "Ben geçen yıl takıma sezon başladıktan sonra katıldım. Takımla birlikte sezon başı idmanı yapma fırsatım olmamıştı. Takımla birlikte iyi bir sezon öncesi kampı geçirmek, sizi farklı bir form grafiğine sokar. Takımla birlikte antrenman yapmak, hazırlık maçı oynamak, arkadaşlarınızı tanımak çok önemlidir. Bu sene fazla oyuncu erkenden katıldı. Birbirimizi tanımak için de yeterli zamanımız oluyor." ifadelerini kullandı.

"BÖYLE TRANSFERLERE İHTİYACIMIZ VARDI"

Siyah-beyazlı takımın yeni transferleriyle ilgili konuşan Rashica, Ciro Immobile'nin gelişinden mutlu olduklarını aktararak, "Çok iyi futbolcular, çok iyi transferler. Tecrübeli oyuncular, bizlere tecrübe katacaktır. Avrupa futbolundan geliyorlar. Böyle transferlere ihtiyacımız vardı. Hep birlikte gelişeceğiz ve daha iyi olacağız. Antrenmanlarda kalitelerini görebilirsiniz. Birbirimize adapte olup, birlikte daha iyi şeyler yapacağız. Ciro Immobile takımımızda olduğu için çok mutluyuz. Onun mevkisinde ne kadar önemli bir futbolcu olduğunu biliyoruz. Umuyorum ki hepimiz kendisini yeterince besleriz, bolca gol atar ve hep beraber güzel bir sezon geçiririz." değerlendirmesinde bulundu.

"OYNADIKÇA OYUNUMUZU GELİŞTİRECEĞİZ"

Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Giovanni van Bronckhorst'un oyun sistemine alışmaya çalıştıklarını dile getiren Rashica, şu anda her şeyin çok iyi gittiğini belirtti.

Geride kalan sezonun kendileri için zorlu geçtiğini hatırlatan Rashica, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sadece taraftarlar değil oyuncular için de çok zor bir sezondu. Kendimizi gösteremedik, istediğimiz futbolu oynayamadık ama yine de en kötü sezonu bile Türkiye Kupası zaferiyle kapattık. Bu sayede de Avrupa kupalarına katılım gösterdik. Kısa sürede çok fazla teknik direktör değişikliği yaşadık. Herkes kendi tarz ve taktiksel yaklaşımını getirmeye çalıştı. Elimizden geleni yaptık. Bazısıyla oldu, bazısıyla olmadı. Geçmiş geçmişte kaldı. Artık önümüze bakacağız. Bu sezona yeni bir hoca ve yeni fikirlerle başlıyoruz. Yeni hocamız, ekibiyle farklı fikirler ve enerji getirdi. Hocanın kendi tarzı var ve istediklerini yapmaya çalışıyoruz. Şu anda da her şey iyi gidiyor. Nasıl oynamamız gerektiğini anlatıyor. Giovanni van Bronckhorst, ofansif bir futbol oynatıyor ve topa sahip olmamız gerektiğini söylüyor. Bence Beşiktaş zaten böyle oynamalı. Antrenmanlarımız da iyi geçtik. Oynadıkça oyunumuzu geliştireceğiz."

Geçen sezonki kötü döneme ilişkin siyah-beyazlı oyuncu, "Ritmimizi yakalayamadık ve çok fazla hoca değişikliği yaşadık. Her hoca farklı fikirle geldi. Kısa zamanda buna adapte olmak da zordu. Sıkıntılarımız vardı, istediğimiz performansı gösteremiyorduk. Hepimiz çok üzülüyorduk. Çıkış yolu arıyorduk ama bulmakta zorlandık. Şampiyonlukta her detay önemlidir. Şampiyonluğun kendisi çok önemlidir. Bunu kupa finalinde de gördük. Artık yeni bir hocamız ve yeni bir enerjimiz var." şeklinde konuştu.

Daha önce Vitesse'de forma giyen Rashica, Hollanda futbolunun Türk futbolundan farklı olduğunu ve Van Bronckhorst'un başarılı olacağına inandığını aktararak, "Hollanda farklı bir ülke. Çok fazla genç, hızlı ve teknik futbolcuyla oynamayı tercih ediyorlar. Kosova'dan Hollanda'ya gitmek benim için hayatımdaki en iyi tercihlerden biriydi. Orada genç oyunculara süre veriyor, sabır gösteriyorlar. Bir beklenti yok. Hızlıca bir şeylerin olmasını beklemiyorlar. Genç futbolcuların adaptasyon için zamanları da oluyor. Futbola yaklaşımları da taktiksel ve ofansif olarak farklı. Hocamızın kendi fikirleri var. Umuyorum ki başarılı olacağız." açıklamasında bulundu.

Geçen sezon kolundaki bandajı hiç çıkarmadan oynadığının hatırlatılması üzerine siyah-beyazlı oyuncu, "Bir seneyi aşkın süredir kolumda kırık problemim vardı. Doktor, bu konunun ameliyatla çözüleceğini söylemişti ama ben sezon devam ederken bu ameliyatı istemedim. Bandajla idare ettim. Oynamak istiyordum çünkü. Sezon devam ediyordu. Sezon biter bitmez hemen ameliyat oldum ve neredeyse tüm tatilimi İstanbul'da geçirdim. Takıma geri dönüp sezon başı antrenmanlarına katılmak istiyordum. Şu an daha iyiyim. Bir süre daha koruyacağız ama şu an süreç benim için iyi gidiyor." diye konuştu.

"OLİMPİYAT STADI'NA KUPA KAZANMAYA GİDECEĞİZ"

Sezonun ilk resmi karşılaşması olan Turkcell Süper Kupa maçında Galatasaray'la karşılaşacaklarını hatırlatan Rashica, kazanarak iyi bir başlangıç yapmak istediklerini dile getirdi.

Ellerinden gelenin en iyisini vermek için çalıştıklarını vurgulayan Kosovalı futbolcu, "Sezona Süper Kupa zaferiyle başlamayı çok istiyoruz. Taraftarlarımız, geçen seneki gibi zor bir sezonda dahi olduğu gibi, bize her zaman desteklerini göstersin. Atatürk Olimpiyat Stadı'na zafer kazanmaya, kupa kazanmaya gideceğiz." dedi.

"NECİP GİBİ BİR OYUNCUYA İHTİYACIMIZ VARDI"

Türkiye ile Kosova'nın ilişkilerine değinen Rashica, milli takımda siyah-beyazlı takımın Kosova kökenli kaptanı Necip Uysal gibi birine ihtiyaçları olduğunu kaydederken, sözlerini şöyle tamamladı:

"Türkiye'nin Kosova'yla iyi bir ilişkisi var. Biz neredeyse yakın zamana kadar hiçbir yere vizesiz gidemezken, Türkiye bizi ilk tanıyan, pasaportsuz, vizesiz, serbest seyahat hakkı tanıyan ülkelerden biri olmuştur. Transfer olmadan önce de Türkiye'ye tatil amaçlı çok fazla geldim. Kosova'dan gelenler olduğunu da biliyorum. Necip Uysal'la daha önce Kosova Milli Takımı için temas kuruldu. Neden olmadığını bilmiyorum ama o dönem Necip gibi bir oyuncuya ihtiyacımız vardı. Çok fazla oyuncumuz yoktu, sıfırdan kadro kuruyorduk. Kendisini milli takıma alabirsek, hala bizim için iyi bir transfer olur diye düşünüyorum."