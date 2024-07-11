Immobile heyecanı

Beşıktaş'ta yönetim kurulu transfer konusunu masaya yatırdı. Transferden sorumlu Asbaşkan Hüseyin Yücel, yöneticilerin yüzlerini güldüren, taraftarı heyecanlandıracak açıklamalar yaptı. Asbaşkan Yücel, "Oyuncuyla anlaştık. Menajeri sözleşme örneğine kendisine gösterdi. Teklifimizi kabul etti. Lazio başkanıyla konuşacak, sonra biz teklifimizi yapacağız" diye konuştu. Calciomercato. it yazı işleri ekibinin edindiği bilgiye göre, Ciro Immobile'nin Beşiktaş'a daha yakın olduğu ve bu hafta bitmeden sözleşmenin imzalanması beklendiği bildirildi. Bu arada aynı kaynaklar, Lazio'nun İmmobile'nin alternatifi olacak hedeflere yöneldiğini de iddia etti.

BOYKOT ETTİ

Beşıktaş'ın iki sezon için 12 milyon Euro'ya ikna ettiği ancak Lazio Başkanı Claudio Lotito'nın 10 milyon Euro'nun üzerinde bonservis bedeli beklediği için henüz imza aşamasına gelmeyen Ciro İmmobile transferinde yeni gelişmeler yaşanıyor. Claudio Lotito ve yeni teknik direktör Marco Baroni'nin de katılımıyla Lazio'nun yeni sezonu tıbbi testleri önceki gün başladı. Ancak Beşiktaş'a transferi konuşulan Ciro Immobile listede yoktu. İtalyan forvetin sağlık kontrolleri için sağlık merkezine gitmediği gözlendi. Kulübe yakın kaynakların verdiği bilgiye göre, Immobile'nin testlerin ardından transfer görüşmeleri nedeniyle idman tesislerine de gitmediği iddia edildi.

LOTİTO'NUN DERDİ PARA

Lazıo Başkanı Lotito İmmobile- Beşiktaş iddialarına şu şekilde cevap verdi: "Tüm dürüstlüğümle söylüyorum. Ne ben ne de kulüp herhangi bir teklif almadı. Immobile bir Lazio oyuncusu, Lazio ile sözleşmesi var" dedi. Kulübe yakın çevreler, Lazio Başkanı Lotito'nun niyetinin 2026 yılına kadar sözleşmesi olan Immobile'ın satışından para kazanmak olduğunu söyledi.

UMARIM LAZİO'DA KALIR

Lazio Sportif Direktörü Angelo Fabiani, İtalyan golcünün geleceğine ilişkin açıklamada bulundu. Fabiani, "Bugün Ciro için resmi bir teklif gelirse ve onun isteği ayrılmaksa kulüp bunu dikkate alacaktır. Umarım Immobile Lazio'da kalır. Bugün Lazio'nun ayrılmaz bir parçası, bakalım önümüzdeki birkaç günde neler olacak. Mevcut ve normal şartlarda kampa çağrılanlar arasında yer alıyor" dedi.

SERBEST KALMASI BEKLENİYOR

İmmobıle'nın yaklaşık bir yılı aşkın süredir Lazio kulübünün planlarının dışında olduğunu belirten İtalya spor medyası, "Geçtiğimiz günlerde siyah beyazlı yönetimle ekonomik anlaşmaya varıldı. Rakamlar sezon başına 6 milyon euro civarında olması tahmin ediliyor. İmmobile'nin Lazio'dan ayrılıp İstanbul'a gelebilmesi için serbest kalması bekleniyor" ifadelerini kullandı.

İMMOBİLE'DEN YEŞİL IŞIK

Cıro İmmobile'nin Kara Kartal'a yeşil ışık yaktığını belirten Sky Sport'un geçtiği habere göre, Ciro Immobile'nin şu anda geleceğini belirlemek istediğini, siyah beyazlılardan gelen teklifin (yıllık 6 milyon euro) çok cazip olduğu, İtalya Seri A ekibi Lazio ile uzun ve önemli bir yolculuğun sonuna geldiğini ifade edildi.