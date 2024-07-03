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Hızlı ve golcü

Beşiktaş’ta sezonun flaş transferi olarak dikkat çeken Rafa Silva ve kadroya katılması gündemde olan Angel Di Maria’yı Portekiz’de yayın yapan A Bola’nın şef editörü Luis Mateus, Fotomaç’a değerlendirdi

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2024 Çarşamba 06:50
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Hızlı ve golcü

Sezonun en dikkat çeken transferi olarak Beşiktaş'a katılan Rafa Silva ve kadroya katılması planlanan Angel Di Maria'yı Portekiz'in ünlü yayın organlarından A Bola'nın şef editörü Luis Mateus, Fotomaç için yorumladı. Rafa Silva ve Di Maria transferlerinin başarılı olabileceğini aktaran Luis Mateus, şu değerlendirmeleri yaptı:

ÇOK KATKI YAPAR

"İkisi birlikte oynayarak başarılı olabilirler. İkisi de özel isim. Rafa Silva çok hızlı bir oyuncu. Zaman zaman hücumda final kararlarında hatalar yaparak şaşırtabilir. Ancak çok ciddi gol ve asist katkısı yapan bir isim. Çok sayıda gol ve asist katkısı yapar. Di Maria daha net bir oyuncu, lider bir oyuncu. Özellikle paslarda ve duran toplarda etkili bir futbolcu. Fizik gücü eskisi kadar değil, bu bazen driplinglerde ve koşularda eksik kalabilir."

BENFICA RÜZGARI

Rafa Silva ve Angel Di Maria'nın yanı sıra mevcut kadroda bulunan Gedson Fernandes'le beraber Benfica detayı dikkat çekiyor. Bir dönem Benfica'da beraber top koşturan üç orta saha oyuncusu Gedson Fernandes, Rafa Silva ve Di Maria, şimdi Beşiktaş'ta buluşmaya çok yakın duruyor.

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