Beşiktaş kamp için Slovenya'da

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışması için Slovenya'ya geldi.

Beşiktaş, yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap kamp çalışmalarını gerçekleştirmek üzere Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan özel bir uçakla Avusturya'nın Graz kentine uçtu ve yaklaşık 4 saat süren yolculuğun ardından Graz Havalimanı'na ulaştı. Havaalanında taraftarlar tarafından sevgi tezahüratlarıyla karşılanan siyah-beyazlılar, kara yoluyla konaklayacağı otele hareket etti.

Siyah-beyazlılar, 20 Temmuz Cumartesi gününe kadar Slovenya'nın Maribor kentinde Habakuk Hotel'de kamp yapacak.