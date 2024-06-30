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Beşiktaş'tan Aleksandar Mitrovic açıklaması! Transfer olacak mı?

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel çarpıcı açıklamalarda bulundu. Adı siyah-beyazlılarla anılan Aleksandar Mitrovic konusuna da açıklık getirildi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 16:02 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2024 Pazar 16:39
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Beşiktaş'tan Aleksandar Mitrovic açıklaması! Transfer olacak mı?

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ve ikinci başkan Hüseyin Yücel çarpıcı açıklamalarda bulundu.

HASAN ARAT: RAFA SILVA KONUSUNDA UZUN ZAMANDIR ÇALIŞIYORDUK

Hocamızla dün bir toplantı yaptık. Çok umutluyuz. Hüseyin Bey'in önderliğinde transfer komitemiz çok ciddi çalışma yapıyor. Tüm camiamız için hayırlı bir sezon olsun. Hüseyin Bey'in transfer çalışmalarını tüm camiamızın desteklemesi lazım. Basketbol takımlarımızın bütün transferleri tamamlandı.

Transferde çok sakin gideceğiz. Hem vaktimizi hem de naktimizi doğru kullanacağız. Rafa Silva konusunda uzun zamandır çalışıyorduk. Pek mümkün görünmüyordu çünkü Suudi Arabistan devredeydi. Hüseyin Bey, çok önemli katkılar yaparak bu transferi gerçekleştirdi. Böyle bir yöneticimiz olduğu için çok gururluyuz.

Büyük bir tüzük değişikliği yapılmıştır. 18 yaşından itibaren çocuklarımız üye olabilecekler Beşiktaş'a ve çocuk yaştan itibaren kayıt yaptırabilecekler.

Allah bizi mahcup etmez inşallah. Lütfen desteğinizi eksik etmeyin. Hepimizin hataları olabilir ama burada bir gönül birliği var. Beşiktaş buna sahip çıksın, bu her zaman bir araya gelmez. Hüseyin Bey son derece hassas transfer çalışmaları yürütüyor.

HÜSEYİN YÜCEL: MITROVIC MÜMKÜN DEĞİL!

Çok daha iyi günler görecek Beşiktaş taraftarı. Tek dileğim taraftarlarımızın desteklemesi. Mitrovic ismi geçiyor, mümkün değil. 50 milyon euro'ya transfer yapmış bir oyuncu. Sadece Beşiktaş için değil, herhangi bir Türk takımı için mümkün değil.

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