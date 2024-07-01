Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Memphis Depay heyecanı! O gelişme sonrası...

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Memphis Depay heyecanı! O gelişme sonrası...

Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, o gelişme sonrası Memphis Depay için nabız yoklamaya karar verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:48
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TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Memphis Depay heyecanı! O gelişme sonrası...

Transfer döneminin başlamasıyla birlikte Beşiktaş, Gabriel Paulista ve Rafa Silva'yı resmen renklerine bağladı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Memphis Depay heyecanı! O gelişme sonrası...

Siyah-beyazlıların transfer ettiği Gabriel Paulista'nın yanı sıra ve yine Kartal'ın transfer listesinde bulunan Hermoso ve Depay, Atletico Madrid tarafından serbest bırakıldı.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Memphis Depay heyecanı! O gelişme sonrası...

Beşiktaş taraftarı, bu gelişme sonrası heyecanlandı. Siyah Beyazlılar'ın Memphis Depay konusunda oldukça hevesli olduğu biliniyor.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Memphis Depay heyecanı! O gelişme sonrası...

Hollandalı santrfor geçtiğimiz sezon 31 maçta 9 gol - 2 asistlik performans gösterdi.

TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Memphis Depay heyecanı! O gelişme sonrası...

Güncel piyasa değeri 10 milyon Euro olan 30 yaşındaki yıldızın bonservisi elinde bulunuyor.

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