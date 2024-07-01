TRANSFER HABERLERİ: Beşiktaş'ta Memphis Depay heyecanı! O gelişme sonrası...
Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan Beşiktaş, çalışmalarına hız verdi. Hücum bölgesini güçlendirmek isteyen siyah-beyazlılar, o gelişme sonrası Memphis Depay için nabız yoklamaya karar verdi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)
Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:47 Güncelleme Tarihi: 01 Temmuz 2024 Pazartesi 09:48
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