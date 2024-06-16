Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Yeni Asır'ın haberine göre, takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren siyah-beyazlılar, forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Mauro Icardi ve Edin Dzeko gibi üst düzey bir forvet almak isteyen siyah-beyazlılarda Atletico Madrid'de forma giyen Alvaro Morata listeye dahil oldu.