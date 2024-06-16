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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Yeni sezonda çok iyi bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlıların, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Haziran 2024 Pazar 09:21
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Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Beşiktaş'ta kötü geçen sezonun ardından yönetim, önümüzdeki sezon için kolları sıvadı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Yeni Asır'ın haberine göre, takımın başına Giovanni van Bronckhorst'u getiren siyah-beyazlılar, forvet hattı için sürpriz bir ismi gündemine aldı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Mauro Icardi ve Edin Dzeko gibi üst düzey bir forvet almak isteyen siyah-beyazlılarda Atletico Madrid'de forma giyen Alvaro Morata listeye dahil oldu.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

İspanya Milli Takım'ın da kaptanlığı yapan Alvaro Morata'nın ünlü İspanyol temsilcisinden ayrılmasının gündemde olduğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

KARİYERİ PARLAK

Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla menajeri kanalıyla Kartal yönetimi temasa geçti.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Futbolcunun kulübüyle iki yıl daha kontratı sürüyor. Öte yandan Morata ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği haberleri basına yansımıştı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

GABRIEL PAULISTA TAMAM

Siyah beyazlılar, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista ile dün sözleşme imzaladı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

Kartal uzun süredir temasta olduğu Brezilyalı savunmacıya üç yıllık imza attırdı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!

33 yaşındaki Brezilyalı stoper geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıktı.

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