Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev transfer çalımı!
Yeni sezonda çok iyi bir kadro kurmak isteyen Beşiktaş'ta transfer çalışmaları hız kazandı. Siyah beyazlıların, Fenerbahçe'nin de gündeminde yer alan o yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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İspanya Milli Takım'ın da kaptanlığı yapan Alvaro Morata'nın ünlü İspanyol temsilcisinden ayrılmasının gündemde olduğu öğrenildi.
KARİYERİ PARLAK
Kariyerinde Real Madrid, Juventus ve Chelsea gibi Avrupa'nın üst düzey takımlarında forma giyen 31 yaşındaki futbolcuyla menajeri kanalıyla Kartal yönetimi temasa geçti.
Futbolcunun kulübüyle iki yıl daha kontratı sürüyor. Öte yandan Morata ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği haberleri basına yansımıştı.
GABRIEL PAULISTA TAMAM
Siyah beyazlılar, Atletico Madrid ile sözleşmesi sona eren Gabriel Paulista ile dün sözleşme imzaladı.
Kartal uzun süredir temasta olduğu Brezilyalı savunmacıya üç yıllık imza attırdı.
33 yaşındaki Brezilyalı stoper geçen sezon Atletico Madrid formasıyla 24 maça çıktı.
Deneyimli savunmacı kariyerinde Villarreal, Arsenal ve Valencia formaları da giydi.
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