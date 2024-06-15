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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın başına Giovanni van Bronckhorst'un gelmesinin ardından transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak daha önce de gündemine aldığı o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Haziran 2024 Cumartesi 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi!

Beşiktaş, ilk etapta daha önce devre arasında gündeme gelen ve anlaşma sağlanamayan, halen de listede yer alan Davy Klaassen ile görüşme yapılacak.

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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi!

Inter ile sözleşmesi sona eren ve boşa çıkan Hollandalı 10 numara için Avrupa'dan birçok takım da devrede.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi!

Ancak siyah-beyazlılar, elini çabuk tutmayı ve 31 yaşındaki oyuncuyu ikna etmeyi hedefliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi!

JONG İKNA EDİLEMEDİ

Siyah beyazlılarda ileri uç için Luuk de Jong ismi geçiyor. Hollanda ekibi PSV ile bir yıllık kontratı bulunan 33 yaşındaki forvetin yıllık ücreti konusunda henüz bir orta yol bulunamadı.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi!

PSV satışa sıcak baksa da oyuncu halen ikna edilemedi.

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