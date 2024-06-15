TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'ın eski aşkı yeniden alevlendi!
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta takımın başına Giovanni van Bronckhorst'un gelmesinin ardından transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Siyah-beyazlıların son olarak daha önce de gündemine aldığı o yıldız için devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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JONG İKNA EDİLEMEDİ
Siyah beyazlılarda ileri uç için Luuk de Jong ismi geçiyor. Hollanda ekibi PSV ile bir yıllık kontratı bulunan 33 yaşındaki forvetin yıllık ücreti konusunda henüz bir orta yol bulunamadı.
PSV satışa sıcak baksa da oyuncu halen ikna edilemedi.
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