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Kartal Paulista

Kara Kartal, Paulista-Savic ikilisinden sambacıyı tercih etti. Bugün İstanbul’a gelmesi beklenen 33 yaşındaki tecrübeli yıldızla 2.6 milyon euro’ya anlaşıldığı ve 2+1 yıllık imza atılacağı öğrenildi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Haziran 2024 Çarşamba 06:50
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Kartal Paulista

Akımın başına Hollandalı teknik adam Giovanni van Bronckhorst'u, danışman olarak Brad Friedel'i getiren Beşiktaş, transfer çalışmalarına hız verdi. İlk hedef olarak ise savunmaya takviye belirlendi. Siyah-beyazlıların kurmayları, Karadağlı stoper Stefan Savic'le gerçekleştirdiği pazarlıklardan sonuç alamadı. Atletico Madrid'le 1 sezon daha sözleşmesi bulunan 33 yaşındaki Savic'in yıllık 4 milyon euro garanti ücret istemesi pazarlıkları tıkanma noktasına getirdi. Bu gelişmeler üzerine Karadağlı stoperle görüşmeler sonuçsuz kaldı ve rota bir diğer Atletico Madridli Paulista'ya döndü.

BRONCKHORST ETKİLİ OLDU

Beşiktaş, Atletico Madrid'le sözleşmesi biten 33 yaşındaki Brezilyalı stoperle her konuda anlaşma sağladı. Devre arasında da transferi gündeme gelen ancak son dakikada yönünü 6 aylığına İspanyol devine çeviren deneyimli savunmacı, Kara Kartal'ın teklifini bu kez kabul etti. Teknik direktör Bronckhorst'un ısrarla kadrosunda görmek istediği başarılı futbolcuyla 2+1 yıllık sözleşme için anlaşmaya varıldığı öğrenildi. Paulista'yla 2.6 milyon euro'ya anlaşıldığı, bugün sağlık kontrolü ve imza için İstanbul'a geleceği bildirildi.

421 MAÇTA BOY GÖSTERDİ

Kariyerine Brezilya'da başlayan Paulista, 2013'te EC Vitoria'dan 3.3 milyon euro karşılığında LaLiga ekibi Valencia'ya transfer olarak Avrupa macerasına başladı. İngiliz devi Arsenal 2015'te 15 milyon euro ödeyerek 1.87 boyundaki savunmacıyı kadrosuna kattı. 2017'de yeniden Valencia'ya transfer olan Paulista, 7 sezonun ardından bu sezon devre arasında 6 aylığına Atletico Madrid forması giydi. Geride kalan sezonun ilk yarısında Valencia ile 19 maça çıkan tecrübeli stoper, ikinci yarı ise Atletico Madrid'de 5 maçta 405 dakika forma şansı buldu. Paulista, futbol kariyerinde 421 maçta ter dökerken, 10 gol, 6 asist katkısı sağladı.

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