Çöp almayacağız

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarıyla ilgili A Spor'a çarpıcı açıklamalarda bulundu. İkinci Başkan Yücel, "Kesinlikle üst düzey transferler yapılacak ama emekli olmaya yakın olan oyuncularla görüşmüyoruz. Son durağı Türkiye ya da Arabistan olan oyunculara karşı daha çekimseriz. Onların yerine daha genç, yarın öbür gün satabileceğimiz oyuncularla ilgileniyoruz. İlla ki lider oyuncu lazım. Onlarla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Çöp oyuncular almayacağız" diye iddialı konuştu.

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, A Spor'da siyah- beyazlı taraftarlara sürprizlerinin olacağını müjdeledi.