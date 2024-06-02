Kara Kartal dört koldan! İşte yeni hoca adayları
Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaştığı haberi Beşiktaşlı yönetimi harekete geçirdi. Biliç, Lucescu, Nuri Şahin, Sergen Yalçın isimleri gündemi meşgul ederken, Siyah Beyazlı taraftarların yönetime baskısı sonucunda Beşiktaş vites yükseltti. İşte Beşiktaş'ın yeni teknik direktör adayları... (BEŞİKTAŞ HABERİ)
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Transfermarkt verilerine göre; Mayıs 2021'de ikinci dönemine başlayan Allegri, üç yıl içerisinde takımının başında çıktığı 149 maçta 1,84 puan ortalaması elde etti.
KARPIN VE BOMMEL SÜRPRİZİ!
Beşiktaş'ta teknik direktörlük koltuğu için düşünülen diğer isimler de ortaya çıktı. Rus gazeteci Ivan Karpov'un haberine göre Beşiktaş, Valeriy Karpin ve Van Bommel ile ilgileniyor. Habere göre Beşiktaş, Rostov ve Rusya Milli Takımı'nı çalıştıran Valeriy Karpin ile 3 milyon euro maaş karşılığında anlaşabilir. Valeriy Karpin, Rostov ve Rusya Milli Takımı dışında Spartak Moskova, Mallorca, Torpedo Armavir takımlarını çalıştırdı. Siyah-beyazlıların talip olduğu Mark van Bommel ise şu anda Belçika Ligi'nde Royal Antwerp'i çalıştırıyor. Van Bommel'in 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Bommel daha önce PSV ve Wolfsburg'u çalıştırdı.
DİĞER