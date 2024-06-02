Kara Kartal dört koldan! İşte yeni hoca adayları

Gelecek sezon şampiyonluk parolasıyla yeni yapılanmasına devam eden Beşiktaş, yakın zamanda görüşmeler yaptığı Jose Mourinho'yu ezeli rakibi Fenerbahçe'ye kaptırdı. Gelen tepkiler üzerine açıklama yapan yönetim, Portekizli hocanın isteklerinin siyah beyazlıların menfaatine ters düştüğünü belirtse de taraftarın öfkesi dinmedi. Beşiktaş taraftarını mutlu etmek isteyen Hasan Arat'ın yeni hedefi ise ortaya çıktı.

YAKIN ZAMANDA GÖRÜŞME YAPACAK Juventus'tan bir gazeteciyi tehdit ettiği için kovulan İtalyan teknik adam Massimiliano Allegri ile ilgilenen siyah beyazlıların, deneyimli hoca için tüm şartları zorlayacağı öğrenildi. Yakın zamanda başarılı hoca ile görüşme gerçekleştirecek olan Arat'ın şartların uyması halinde Fenerbahçe'nin Jose Mourinho hamlesine böyle karşılık vermesi bekleniyor. Kartal bu hamle ile taraftarların tepkisini dindirmek istiyor.