TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! İtalyanlar duyurdu
Son dakika spor haberleri... 2024-2025 sezonu öncesi özellikle yabancı sayısının 12 olmasının ardından kulüpler transferde nokta atışı yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu gelişme sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe, gündemine santrfor konusunda Arkadiusz Milik'i aldı. İtalyanların duyurduğu haberde oyuncunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte son detaylar... BJK - FB SPOR HABERLERİ
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Sarı-lacivertlilerde öncelikle gözler başkanlık seçimine çevrilirken transferde de çalışmalar devam ediyor.
İki ezeli rakibin bu defa santrfor transferi üzerinde karşı karşıya geldiği öğrenildi.
Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isim bonservisi Juventus'ta bulunan Arkadiusz Milik.
Oyuncunun da İstanbul seçeneğini ilk sıraya yazdığı öğrenildi.
İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Milik çin Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Arabistan takımlarının ilgisi var.
Bonservisi Juventus'ta bulunan Milik için İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği İtalyan basınında geniş yer buldu. Polonyalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.
Milik'in güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Juventus ise oyuncu için daha düşük teklifleri değerlendirme kararı aldı.
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