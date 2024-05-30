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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! İtalyanlar duyurdu

Son dakika spor haberleri... 2024-2025 sezonu öncesi özellikle yabancı sayısının 12 olmasının ardından kulüpler transferde nokta atışı yapmak için yoğun çaba sarf ediyor. Bu gelişme sonrası Beşiktaş ve Fenerbahçe, gündemine santrfor konusunda Arkadiusz Milik'i aldı. İtalyanların duyurduğu haberde oyuncunun da İstanbul'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. İşte son detaylar... BJK - FB SPOR HABERLERİ

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mayıs 2024 Perşembe 10:36
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! İtalyanlar duyurdu

Geride bıraktığımız sezonu 2. sırada bitiren Fenerbahçe ile 6. sırada bitiren Beşiktaş transferde dev bir yarışa girdi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! İtalyanlar duyurdu

Sarı-lacivertlilerde öncelikle gözler başkanlık seçimine çevrilirken transferde de çalışmalar devam ediyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! İtalyanlar duyurdu

Beşiktaş'ta başkan Hasan Arat ise 2. başkan Hüseyin Yücel ile teknik direktör konusu ve transferler üzerine yoğun mesai harcıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! İtalyanlar duyurdu

İki ezeli rakibin bu defa santrfor transferi üzerinde karşı karşıya geldiği öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! İtalyanlar duyurdu

Hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan isim bonservisi Juventus'ta bulunan Arkadiusz Milik.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! İtalyanlar duyurdu

Oyuncunun da İstanbul seçeneğini ilk sıraya yazdığı öğrenildi.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! İtalyanlar duyurdu

İtalyan basınında yer alan ve fotomac.com.tr editörü Mehmet Cem Çakır'ın derlediği habere göre Milik çin Beşiktaş, Fenerbahçe, ve Arabistan takımlarının ilgisi var.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! İtalyanlar duyurdu

Bonservisi Juventus'ta bulunan Milik için İtalyan ekibinin kadroda düşünmediği İtalyan basınında geniş yer buldu. Polonyalı futbolcunun sözleşmesi 30 Haziran 2026 yılında sona erecek.

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin golcü yarışı! İtalyanlar duyurdu

Milik'in güncel piyasa değeri 7 milyon Euro. Juventus ise oyuncu için daha düşük teklifleri değerlendirme kararı aldı.

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