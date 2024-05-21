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TRANSFER HABERLERİ | Di Maria için flaş Beşiktaş iddiası!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon için kollar sıvanırken transferde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. Son olarak Portekiz basınından yıldız futbolcu Angel Di Maria için flaş Beşiktaş iddiası geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mayıs 2024 Salı 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Di Maria için flaş Beşiktaş iddiası!

Beşiktaş'ta hareketli günler yaşanıyor. Siyah-beyazlılar, bir yandan Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanarak önümüzdeki sezon UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele etme şansını sürdürmek isterken; diğer yandan da takıma yapılacak olan takviyelerle ilgili çalışmalarını dört koldan sürdürüyor.

TRANSFER HABERLERİ | Di Maria için flaş Beşiktaş iddiası!

Beşiktaş, transfer listesinin ilk sırasına Angel Di Maria'yı yazdı. İkinci Başkan Hüseyin Yücel'in yaptığı açıklamada, "Angel Di Maria ile görüşüyoruz" sözleri sonrasında Portekiz basınından flaş bir iddia ortaya atıldı.

TRANSFER HABERLERİ | Di Maria için flaş Beşiktaş iddiası!

JOSE MOURINHO SAYESİNDE GELECEK

O Jogo'da yer alan habere göre Beşiktaş yönetimi, teknik direktör Jose Mourinho'yu takımın başına getirerek yıldız oyuncu Angel Di Maria transferinde fark yaratacak. Haberin detaylarında Di Maria'nin, Real Madrid'de teknik direktörlüğünü yapan Jose Mourinho'nun Beşiktaş'ın başına geçmesiyle Arjantinli yıldızın transferi için öne çıkabilecekleri düşünüldüğü söylendi. Ayrıca 36 yaşındaki Arjantinli için Beşiktaş'ın yanı sıra ülkesinden ve MLS'ten takipçileri olduğu ve Benfica'nın da sözleşme uzatmak için çaba sarf ettiği söylendi.

TRANSFER HABERLERİ | Di Maria için flaş Beşiktaş iddiası!

Arjantinli yıldız profesyonel kulüp kariyerinde 768 resmi karşılaşmada görev yaptı. Bu periyotta rakip fileleri 179 kez havalandırmayı başaran Angel Di Maria, 267 de asist yaparak toplamda 449 gole direkt etki etmiş oldu. Asıl mevkii sağ kanat olan 36 yaşındaki deneyimli oyuncu, sol kanat ve 10 numara mevkilerinde de görev yapabiliyor.

TRANSFER HABERLERİ | Di Maria için flaş Beşiktaş iddiası!

48 MAÇTA 17 GOL 15 ASİST!

Bu sezon Benfica formasıyla 48 resmi karşılaşmaya çıkan Angel Di Maria bu karşılaşmalarda 17 gol atarken, 15 de asist yaparak toplamda 32 gole direkt olarak katkı sağlamış oldu.

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