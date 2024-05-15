Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi!

TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak oyuncunun siyah-beyazlılardaki geleceği hakkında yurt dışından dikkat çeken haber geldi. İşte detaylar..

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 15 Mayıs 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi!

Şampiyonluk yarışında geride kalan ve rotasını Ziraat Türkiye Kupası'na çeviren Beşiktaş'ta iç transferde hareketli günler yaşanıyor. Bu isimlerden biri de siyah-beyazlıların Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal.. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan ve sezon içerisinde opsiyonunu kaldıran Ghezzal'ın geleceği belirsiz durumda.

Afrika basınında yer alan habere göre Ghezzal, sözleşmesi sona erse bile Beşiktaş ile yeni sözleşme imzalamak istiyor. Haberin detaylarında bu sezon sakatlıklardan dolayı bir türlü istenilen noktaya ulaşamayan tecrübeli oyuncunun yakın çevresine, "Ben Beşiktaş'ta kalmak ve kendimi göstermek istiyorum" dediği iddia edildi. Rachid Ghezzal'ın yeni sezonda da takımda kalıp kalmayacağının kararı, yeni teknik direktörle birlikte alınacağı ifade edildi.

Galatasaray yeni sağ bekini yine Rennes'ten buldu!
Reklam
DİĞER
Kuruluş Osman'da Osman Bey’in hedefinde Mekece kalesi var
Külliye'de hareketli gece | Başkan Erdoğan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u çağırdı: "Çok kritik kararlar çıkacak"
Yıldırım'ın ilk transfer çalımı olacak!
F.Bahçe'yi yıkmıştı şimdi G.Saray'a imza atıyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Haller transferinde olay gelişme!
Talisca teklif bekliyor
İstanbul namaz vakitleri (15 Mayıs Çarşamba)
TV 8 CANLI YAYIN
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Arda yine boş geçmedi! Real kazandı Arda yine boş geçmedi! Real kazandı 00:37
Arda yine boş geçmedi! Real kazandı Arda yine boş geçmedi! Real kazandı 00:26
Özbek'ten Erden Timur sözleri! Özbek'ten Erden Timur sözleri! 23:18
F.Bahçe'de seçim tarihi açıklandı! F.Bahçe'de seçim tarihi açıklandı! 23:18
M. City şampiyonluğa çok yakın! M. City şampiyonluğa çok yakın! 23:58
M. City şampiyonluğa çok yakın! M. City şampiyonluğa çok yakın! 00:00
Daha Eski
G.Saray'a gelecek mi? Yeni takımı belli oldu G.Saray'a gelecek mi? Yeni takımı belli oldu 23:18
Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi Fred'e çılgın teklif yolda! Menajeri haber gönderdi 23:18
Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular Szymanski yerine Talisca! Böyle duyurdular 23:18
G.Saray'dan şaşırtan transfer hamlesi! G.Saray'dan şaşırtan transfer hamlesi! 23:18
Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca 23:18
Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip Takımdan ayrılıyor mu? Icardi'ye sürpriz talip 23:18