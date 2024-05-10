Haberler Beşiktaş Ajdin Hasic: Geri döneceğim

Ajdin Hasic: Geri döneceğim

Beşiktaş'tan kiralık olarak Bosna Hersek Ligi takımlarından Sarajevo'da forma giyen Ajdin Hasic, siyah-beyazlı takıma geri dönerek kendini kanıtlamak istediğini söyledi. 22 yaşındaki oyuncu, "Bir sonraki sezon sonuna kadar sözleşmem var, bu yüzden yeni sezonda hazırlıklarıma Beşiktaş'la başlayıp, takımdaki yerimi almayı planlıyorum. Şu anki isteğim; Beşiktaş'ta kendimi kanıtlamak ve oraya neden geldiğimi herkese göstermek" dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mayıs 2024 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Ajdin Hasic: Geri döneceğim
Beşiktaş'tan kiralık olarak Bosna Hersek Ligi takımlarından Sarajevo'da forma giyen Ajdin Hasic, siyah-beyazlı takıma geri dönerek kendini kanıtlamak istediğini söyledi. 22 yaşındaki oyuncu, "Bir sonraki sezon sonuna kadar sözleşmem var, bu yüzden yeni sezonda hazırlıklarıma Beşiktaş'la başlayıp, takımdaki yerimi almayı planlıyorum. Şu anki isteğim; Beşiktaş'ta kendimi kanıtlamak ve oraya neden geldiğimi herkese göstermek" dedi.
F.Bahçe'ye süper kanat! Tadic'in yerine geliyor
G.Saray'da beklenen veda gerçekleşiyor!
DİĞER
Dünyanın en iyi 50 aktif teknik direktörü belli oldu! Flaş liste büyük tartışmaya sebep oldu
CHP’li belediyelerde aile saltanatı! Eşi daire başkanı kardeşi müdür oldu
F.Bahçe'de sezon sonu 10 yolcu! İşte o isimler
Pazarlıklar resmen başladı! G.Saray'dan gurbetçi yıldıza teklif
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta yeni hoca kim olacak? Listede 5 aday
Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması!
Canlı altın ve dolar kuru takibi!
İstanbul baraj doluluk oranı İSKİ 10 MAYIS rakamları
💥Süper Loto çekildi! (9 Mayıs)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Tercih yerli Tercih yerli 00:41
Ali Koç’a 60 gün ceza Ali Koç’a 60 gün ceza 00:32
Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! 00:28
Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! Leverkusen 59 yıllık yenilmezlik rekorunu kırdı! 00:28
Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! 00:23
Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? Atalanta - Leverkusen maçı ne zaman, saat kaçta? 00:22
Daha Eski
Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! Mourinho THY'nin reklam yüzü oldu! 00:09
Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! 00:02
Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! 00:01
Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! Atalanta Avrupa Ligi'nde finalde! 23:59
Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! Leverkusen Avrupa Ligi'nde finalde! 23:59
Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! Arat'tan teknik direktör ve transfer açıklaması! 23:09