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Ajdin Hasic: Geri döneceğim
Beşiktaş'tan kiralık olarak Bosna Hersek Ligi takımlarından Sarajevo'da forma giyen Ajdin Hasic, siyah-beyazlı takıma geri dönerek kendini kanıtlamak istediğini söyledi. 22 yaşındaki oyuncu, "Bir sonraki sezon sonuna kadar sözleşmem var, bu yüzden yeni sezonda hazırlıklarıma Beşiktaş'la başlayıp, takımdaki yerimi almayı planlıyorum. Şu anki isteğim; Beşiktaş'ta kendimi kanıtlamak ve oraya neden geldiğimi herkese göstermek" dedi.
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