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Ante Rebic’ten rest: 2.5 milyon euro verin

Kartal, yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Ante Rebic ile yolları ayırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, sakatlığı nedeniyle sezonu da kapatan ve bu dönem sadece 691 dakika görev yapabilen Hırvat futbolcu ile ilk görüşmesini yapsa da olumlu yanıt alamadı. 30 yaşındaki sol kanat, 1 senelik daha sözleşmesi bulunduğunu belirterek önümüzdeki sezonki alacağı 2.5 milyon euro'yu da talep etti. Görüşmeler bu yanıtla tıkanırken, ayrılık için formül arayışı devam ediyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Mayıs 2024 Perşembe 06:50
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Ante Rebic’ten rest: 2.5 milyon euro verin
Kartal, yaz transfer döneminde büyük umutlarla takıma katılan Ante Rebic ile yolları ayırmak istiyor. Siyah-beyazlılar, sakatlığı nedeniyle sezonu da kapatan ve bu dönem sadece 691 dakika görev yapabilen Hırvat futbolcu ile ilk görüşmesini yapsa da olumlu yanıt alamadı. 30 yaşındaki sol kanat, 1 senelik daha sözleşmesi bulunduğunu belirterek önümüzdeki sezonki alacağı 2.5 milyon euro'yu da talep etti. Görüşmeler bu yanıtla tıkanırken, ayrılık için formül arayışı devam ediyor.
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