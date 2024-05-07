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Kartal final aşkına

Ziraat Türkiye Kupası’na kazanarak seneye Avrupa Ligi’nde mücadele etmek isteyen Beşiktaş, A.Gücü’nü ağırlıyor. Saat 20.30’daki mücadele atv’den canlı yayınlanacak

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mayıs 2024 Salı 06:50
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Kartal final aşkına

Beşiktaş'ta tüm gözler bu akşam oynanacak Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş mücadelesine çevrildi. Siyah-beyazlılar, Başkent ekibi A.Gücü'nü konuk edecek. Ankara'da oynanan ve golsüz sona eren ilk müsabakanın rövanşında iki ekip Tüpraş Stadı'nda saat 20.30'da karşı karşıya gelecek. Bugün oynanacak mücadeleden galibiyetle ayrılan taraf kupada finale yükselecek. Zorlu mücadele atv ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Beşiktaş, rakibini eleyerek önce finale çıkmayı, ardından kupayı müzesine götürerek önümüzdeki sene Avrupa Ligi'nde mücadele etmeyi garantilemek istiyor.

4 EKSİK, 3 BELİRSİZ VAR

Beşiktaş, Ankaragücü karşılaşmasına tedavileri devam eden Tayfur Bingöl ve Amir'den yoksun çıkacak. Zaynutdinov'un da bugünkü karşılaşmada görev yapması beklenmiyor. Ağabeyinin cenaze törenine katılmak üzere ülkesi Gana'ya giden Daniel Amartey de bugün oynanacak karşılaşmada görev alamayacak. Siyah-beyazlı takımın Çaykur Rizespor ile oynadığı son lig maçında sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyen Arthur Masuaku ve Gedson Fernandes ile Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ikinci yarıya devam edemeyen Omar Colley'in durumu ise yapılacak son antrenman sonrasında netleşecek.

17'NCİ KEZ FİNALİ ZORLUYOR

Ziraat Türkiye Kupası'nın yarı final rövanşında Ankaragücü'nü konuk edecek olan Beşiktaş, tarihinde 17'nci kez finale kalmak için mücadele verecek. Siyah-beyazlı ekip, deplasmanda 0-0 berabere kaldığı başkent temsilcisini taraftarı önündeki rövanşta mağlup ederek final biletini almaya çalışacak. Kara Kartal, bugüne dek 16 kez final oynadığı kupayı 10 kez müzesine götürme başarısını gösterdi.

BEŞİKTAŞ - ANKARAGÜCÜ MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Worrall, Emrecan, Salih, Al-Musrati, Ghezzal, Muçi, Rashica, Semih

Ankaragücü: Bahadır, Atakan, Mujakic, Radakovic, Kitsiou, Tolga, Bassogog, Flips, Erkan, C'Giovanis, Sowe

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