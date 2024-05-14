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Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca

Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, Tottenham forması giyen yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mayıs 2024 Salı 16:11
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Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca

Bu sezon ligde taraftarının yüzünü güldüremeyen Beşiktaş, gelecek sezonun transfer çalışmalarına başladı. Siyah-beyazlılar orta saha rotasyonunu kuvvetlendirmek istiyor.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca

Takvim'in haberine göre, yeni sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'a menajerler Tottenham Hotspur'un Arjantinli orta sahası Giovanni Lo Celso'yu önerdi.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca

İngiliz ekibi ile 1 yıl daha kontratı olmasına rağmen takımdan ayrılmak isteyen yıldızın şartların oluşması halinde Beşiktaş'a imza atabileceği belirtildi.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca

Beşiktaş'ın yönetiminin de şu anda yıldız oyuncuyu değerlendirdiği ve alınacak karara göre sezon sonu teklif yapılabileceği öğrenildi.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca

Tottenham formasıyla bu sezon 23 maçta 590 dakika sahada kalan Lo Celso takımı adına 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.

Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca

8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki yıldız, Milli takım formasıyla da 50 maça çıkıp 3 gol kaydetti.

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