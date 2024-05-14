Beşiktaş transferde şaha kalktı! Tottenham'ın yıldızına kanca
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Gelecek sezon şampiyonluğa oynayacak iddialı bir kadro kurmak için kolları sıvayan Beşiktaş, gözünü İngiltere'ye çevirdi. Siyah-beyazlılar, Tottenham forması giyen yıldız futbolcuyu gündemine aldı. İşte detaylar... (BJK spor haberi)
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Beşiktaş'ın yönetiminin de şu anda yıldız oyuncuyu değerlendirdiği ve alınacak karara göre sezon sonu teklif yapılabileceği öğrenildi.
Tottenham formasıyla bu sezon 23 maçta 590 dakika sahada kalan Lo Celso takımı adına 2 gol, 2 asistlik performans ortaya koydu.
8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapan 28 yaşındaki yıldız, Milli takım formasıyla da 50 maça çıkıp 3 gol kaydetti.
Rosario Central, PSG, Real Betis ve Villarreal formalarını da giyen Lo Celso'nun bonservis değeri 16 milyon Euro olarak biliniyor.
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