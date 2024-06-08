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📺Kardeşlerim 132. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm | Kardeşlerim izle

Atv ekranlarının sevilen dizisi Kardeşlerim, yeni bölümüyle seyircisi karşısına çıktı. Son bölümüyle herkesi meraklandıran dizi, heyecanlı bekleyişleri sona erdirerek izleyicilerine yepyeni maceralar tattırıyor. Kardeşlerim izleyicileri son bölümde neler yaşandığını merak ediyor. Kardeşlerim 132. bölüm full izleme linki haberimizde.

Dizi Haberleri Haberleri Giriş Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 17:50 Güncelleme Tarihi: 08 Haziran 2024 Cumartesi 18:20
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📺Kardeşlerim 132. bölüm full izle - KARDEŞLERİM ATV son bölüm | Kardeşlerim izle

Kardeşlerim 132. son bölümü ile yine izleyiciyi ekrana kilitledi. Hiç beklemedikleri bir anda hem anne hem de babasız kalan kardeşlerin kalplere dokunan sıcacık hikayesini anlatan Kardeşlerim yeni bölümüyle Cumartesi akşamları atv'de ekranlara geliyor. Kardeşlerim 132. bölümü full izlemek için dizinin takipçileri araştırma yapıyor. İşte Kardeşlerim son bölüm tek parça...

👉KARDEŞLERİM 132. BÖLÜM İZLE

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KARDEŞLERİM 132. BÖLÜM ÖZETİ

Sınav heyecanını yaşayan çocuklar, gün geçtikçe hangi üniversiteyi kazandıklarıyla ve gelecekleriyle ilgili de heyecan duymaya başlarlar. Bir an önce nikah masasına oturmak isteyen Ömer ile Süsen için işler yolunda gitmez. Berk ve Aybike cephesinde, herkesi mutlu edecek gelişmeler yaşanır.

Oğulcan hayallerine kavuşmanın sevinci içindeyken, Yasmin ile Tolga arasında soğuk rüzgarlar eser. Sarp ile Cansu arasındaki ipler gerilirken, Sarp'ın onu bırakmaya hiç niyeti yoktur.

Bugüne kadar yaşattıklarını sorgulayan Akif, hayatıyla ilgili önemli bir karar alır. Orhan için işler yolunda giderken, Emel bir hayalini daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşar.

👉KARDEŞLERİM 132. BÖLÜM İZLE

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