Tekrarı yok bunun

Beşiktaş'ta gözler hafta sonunda oynanacak Fenerbahçe karşılaşmasına çevrildi. Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçında Ankaragücü ile deplasmanda 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, 7 Mayıs'ta İstanbul'da oynanacak mücadelede taraftarı önünde turu geçmek isterken, Fenerbahçe derbisine odaklandı. Şampiyonluk yarışının gerisinde kaldığı için bu sezonki hedefini "Türkiye Kupası'nı kazanmak" olarak belirleyen siyah-beyazlılar, cumartesi günü Kadıköy'de oynanacak olan derbi mücadelesini kazanarak lig üçüncülüğü şansını devam ettirmek istiyor.

RÖVANŞI ALMAK İSTİYOR

Üst üste oynadığı 5 karşılaşmada 3 yenilgi ve 2 beraberlik aldıktan sonra teknik direktör Santos ile yollarını ayıran siyah-beyazlılar, takımın başına Serdar Topraktepe'yi getirdi. Genç teknik adam ile çıktığı iki maçta A.Gücü'ne ligde mağlup eden, kupada da berabere kalan Kara Kartal rotasını F.Bahçe karşılaşmasına çevirdi. Sivas deplasmanında berabere kalarak büyük moral kaybı yaşayan rakibini Kadıköy'de mağlup etmek isteyen siyah-beyazlılar, hem rövanşı almak hem de üçüncülük şansını sezonun son maçına kadar devam ettirmeyi hedefliyor.