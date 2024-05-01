Haberler Beşiktaş Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip

Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertli ekibin takımda düşünmediği o futbolcuya 2 talip birden çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 15:46
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip

Fenerbahçe, Süper Lig'in 34. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip

Sarı lacivertliler ezeli rakibi Beşiktaş'ı Batshuayi ve İrfan Can Kahveci'nin golleriyle 2-1 mağlup ederek şampiyonluk yarışındaki iddiasını sürdürdü.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip

Derbide Beşiktaş'ı mağlup ederek lider Galatasaray'ı takibini sürdüren Fenerbahçe bir yandan da gelecek sezonunun transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip

Sarı-lacivertliler takımda oyuncu katmak için harekete geçerken çarpıcı bir haber geldi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Miha Zajc'ın taliplileri her geçen gün artıyor.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip

29 yaşındaki Slovak orta saha için Hull City'nin ısrarından vazgeçmediği ifade edildi.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip

Tecrübeli oyuncu sezon başında da İngiliz ekibi tarafından istenmiş ancak Fenerbahçe'de kalmak istediği için bu transfer gerçekleşmemişti.

Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip

Hull City ile birlikte Maribor'un da kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden biri olan Zajc, bu sezon F.Bahçe'de 20 maçta forma giyerken, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.

Tarihe geçecek imza! G.Saray transfer rekorunu kırıyor
Yunus Akgün için Leicester kararını verdi!
DİĞER
Aile Şerefi'nin şımarık zengin çocuğu Oktay şimdi tanınmaz halde! İşte 77 yaşındaki Eriş Akman'ın son hali...
Sendika temsilcileri Taksim'de Gazze'yi unutulmadı! 1 Mayıs provokasyonu: CHP kışkırttı provokatörler kaldırım taşı söküp polise saldırdı
Sil baştan Galatasaray! Tam 11 futbolcu ile yollar ayrılıyor...
Livakovic fark yarattı! Yükselişin nedeni...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Beşiktaş'ta Rize mesaisi sürüyor!
Arat Bayern Münih başkanıyla bir araya geldi
İOKBS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? | 📅 2024 Bursluluk sınav sonuçları hangi tarihte?
AUZEF SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | 2024 İstanbul Üniversitesi bahar dönemi vize giriş belgesi nasıl alınır?
FED Nisan ayı faiz kararı ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
F.Bahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip F.Bahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip 15:45
Beşiktaş'ta Rize mesaisi sürüyor! Beşiktaş'ta Rize mesaisi sürüyor! 15:04
Yunus Akgün için Leicester kararını verdi! Yunus Akgün için Leicester kararını verdi! 14:48
Batshuayi İtalyan devine gidiyor Batshuayi İtalyan devine gidiyor 14:37
TFF'den seçim açıklaması TFF'den seçim açıklaması 13:44
Livakovic fark yarattı! Yükselişin nedeni... Livakovic fark yarattı! Yükselişin nedeni... 13:26
Daha Eski
Dortmund - PSG MAÇI CANLI İZLE Dortmund - PSG MAÇI CANLI İZLE 13:03
Fırtına'dan stopere sürpriz aday! Fırtına'dan stopere sürpriz aday! 12:39
İrfan Can'ın bonservisi belli oldu İrfan Can'ın bonservisi belli oldu 12:38
G.Saray'da karar verildi! Mertens... G.Saray'da karar verildi! Mertens... 12:13
Arat Bayern Münih başkanıyla bir araya geldi Arat Bayern Münih başkanıyla bir araya geldi 11:28
Sil baştan Galatasaray! Tam 11 futbolcu ile yollar ayrılıyor... Sil baştan Galatasaray! Tam 11 futbolcu ile yollar ayrılıyor... 11:18