Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip

Sarı-lacivertliler takımda oyuncu katmak için harekete geçerken çarpıcı bir haber geldi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Miha Zajc'ın taliplileri her geçen gün artıyor.

Tecrübeli oyuncu sezon başında da İngiliz ekibi tarafından istenmiş ancak Fenerbahçe'de kalmak istediği için bu transfer gerçekleşmemişti.