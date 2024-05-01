Fenerbahçe'ye transfer müjdesi! O yıldıza çifte talip
Son dakika spor haberi: Gelecek sezonun kadro planlamalarını sürdüren Fenerbahçe'ye müjdeli bir haber geldi. Sarı-lacivertli ekibin takımda düşünmediği o futbolcuya 2 talip birden çıktı. İşte detaylar... (FB spor haberi)
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Sarı-lacivertliler takımda oyuncu katmak için harekete geçerken çarpıcı bir haber geldi. Fenerbahçe'nin yıldız oyuncusu Miha Zajc'ın taliplileri her geçen gün artıyor.
29 yaşındaki Slovak orta saha için Hull City'nin ısrarından vazgeçmediği ifade edildi.
Tecrübeli oyuncu sezon başında da İngiliz ekibi tarafından istenmiş ancak Fenerbahçe'de kalmak istediği için bu transfer gerçekleşmemişti.
Hull City ile birlikte Maribor'un da kadrosuna katmayı düşündüğü isimlerden biri olan Zajc, bu sezon F.Bahçe'de 20 maçta forma giyerken, rakip fileleri 2 kez havalandırdı.
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