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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi başladı!

Trendyol Süper Lig'in 34. hafta karşılaşmasında Beşiktaş deplasmanda Fenerbahçe ile kozlarını paylaşacak. Siyah-beyazlılar bu derbinin hazırlıklarına başladı. | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 24 Nisan 2024 Çarşamba 19:28
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Beşiktaş'ta Fenerbahçe derbisi mesaisi başladı!

Beşiktaş, Süper Lig'in 34'üncü haftasında Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına bugün Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı.

Teknik sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcuların ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idman, şut çalışması ve dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Fenerbahçe ile oynayacağı derbinin hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.

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