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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Aboubakary Koita hamlesi!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş gelecek sezon için kadroda yeniden yapılanmaya gidiyor. Bu anlamda siyah-beyazlılarda gündeme sürpriz isimler gelmeye devam ediyor. Beşiktaş'ın son olarak ise gündemine Moritanyalı kanat Aboubakary Koita geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 21 Nisan 2024 Pazar 06:50
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TRANSFER HABERLERİ | Beşiktaş'tan Aboubakary Koita hamlesi!

Yeni sezonda güçlü bir kadro kurmak isteyen siyah-beyazlılar'da transfer çalışmaları tüm hızıyla sürdürüyor. Yeni sezonda kanat transferi yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın gündemine sürpriz bir isim geldi. Takvim'in haberine göre siyah-beyazlı takımın scout ekibinin Belçika Ligi ekiplerinden St. Truiden'de forma giyen Moritanyalı kanat oyuncusu Aboubakary Koita'yı yakından takip ettiği öğrenildi.

Scoutların oyuncu ile ilgili yönetime detaylı bir rapor sunduğu, raporu inceleyen Siyah-Beyazlı kurmayların da transfere sıcak baktığı öğrenildi. Yönetimin 25 yaşındaki futbolcuyu sezon sonuna kadar takip ettireceği ve sezon sonunda da Belçika ekibi ile resmi temaslara başlayacağı öğrenildi. Bu sezon Belçika temsilcisi ile 31 maçta boy gösteren Koita 15 gol atarken, 2 de asiste imza attı. Güncel verilere göre 5 milyon Euro değer biçilen Koita'nın kontratı 2025'te sona erecek.

17 GOLE KATKI

Bu sezon Belçika ekibi ile 31 maça çıkan Koita 15 gol, 2 asiste imza atarak 17 gole katkı sağladı.

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