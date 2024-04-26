Beşiktaş'ta Nuri Şahin heyecanı! Sezon sonu görüşme...
Bu sezon lig şampiyonluğu yarışından uzak kalan ve 5 farklı teknik direktörle çalışan Beşiktaş'ta gözler hoca adaylarına çevrildi. Nuri Şahin ile görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar genç çalıştırıcıdan yanıt aldı. İşte detaylar...
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Sezon sonu Dortmund'un başına geçmesi beklenen Şahin'in bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda Beşiktaş ile resmi görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.
Sezon ortasında Antalyaspor'dan ayrılıp eski takımı Dortmund'da Terzic'in yardımcılığını üstlenen genç çalıştırıcı Antalyaspor'a oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çekmişti.
Şahin, Beşiktaş'ın yerli teknik adam listesinde ilk sırada yer alıyor.
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