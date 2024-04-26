Beşiktaş'ta Nuri Şahin heyecanı! Sezon sonu görüşme...

Fernanado Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Takvim'in haberine göre, geçtiğimiz gün Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temas kuran Siyah-Beyazlılar'ın genç çalıştırıcıdan "Sezon sonu görüşelim" yanıtını aldığı öğrenildi.