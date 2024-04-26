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Beşiktaş'ta Nuri Şahin heyecanı! Sezon sonu görüşme...

Bu sezon lig şampiyonluğu yarışından uzak kalan ve 5 farklı teknik direktörle çalışan Beşiktaş'ta gözler hoca adaylarına çevrildi. Nuri Şahin ile görüşmelerini sürdüren siyah beyazlılar genç çalıştırıcıdan yanıt aldı. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Nisan 2024 Cuma 14:13
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Beşiktaş'ta Nuri Şahin heyecanı! Sezon sonu görüşme...

Fernanado Santos ile yollarını ayıran Beşiktaş'ta teknik direktör arayışları tüm hızıyla sürüyor.

Beşiktaş'ta Nuri Şahin heyecanı! Sezon sonu görüşme...

Takvim'in haberine göre, geçtiğimiz gün Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcılığını yapan Nuri Şahin ile temas kuran Siyah-Beyazlılar'ın genç çalıştırıcıdan "Sezon sonu görüşelim" yanıtını aldığı öğrenildi.

Beşiktaş'ta Nuri Şahin heyecanı! Sezon sonu görüşme...

Şahin'in, Alman ekibindeki geleceğinin henüz belirsiz olması nedeniyle bu kararı aldığı ve Terzic'in takımdaki geleceğine göre bir karar vereceği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Nuri Şahin heyecanı! Sezon sonu görüşme...

Sezon sonu Dortmund'un başına geçmesi beklenen Şahin'in bu ihtimalin gerçekleşmemesi durumunda Beşiktaş ile resmi görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında.

Beşiktaş'ta Nuri Şahin heyecanı! Sezon sonu görüşme...

Sezon ortasında Antalyaspor'dan ayrılıp eski takımı Dortmund'da Terzic'in yardımcılığını üstlenen genç çalıştırıcı Antalyaspor'a oynattığı futbol ve aldığı sonuçlarla dikkat çekmişti.

Beşiktaş'ta Nuri Şahin heyecanı! Sezon sonu görüşme...

Şahin, Beşiktaş'ın yerli teknik adam listesinde ilk sırada yer alıyor.

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