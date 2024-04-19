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Serdar Topraktepe: Beşiktaş galibiyet için oynar

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Ankaragücü maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Topraktepe, "Beşiktaş her zaman, nerede oynarsak oynayalım galibiyet için oynar. Bu böyleydi ve sonsuza kadar böyle olacak." dedi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 19:32 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 19:40
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Serdar Topraktepe: Beşiktaş galibiyet için oynar

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü konuk eden Beşiktaş'ta teknik sorumlu Serdar Topraktepe, mücadele öncesi açıklamalarda bulundu. Topraktepe'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"SANTOS VE EKİBİNE BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Öncelikle bir ayrılık oldu Santos hocamızla, ben de ekibindeydim. İyi günler geçirdik. Onlara çok teşekkür ederim. Beşiktaş'a hizmet ettiler. Onlara bundan sonra başarılar diliyorum."

"BİZE NE DENİRSE ONU YAPARIZ"

"Beşiktaş'ın her bölümünde çalıştım. Bu bizim için gurur. Bize ne denirse onu yaparız."

"BEŞİKTAŞ HER ZAMAN GALİBİYET İÇİN OYNAR"

"Beşiktaş her zaman, nerede oynarsak oynayalım galibiyet için oynar. Bu böyleydi ve sonsuza kadar böyle olacak. 5 maçlık kötü bir süreç geçiyor. Elimizden geldiği kadar bunu düzeltmek istiyoruz. Seyircilerimize galibiyeti vermek istiyoruz."

"EN DOĞRU KADROYU ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Güzel bir haber aldık. Umut kamp kadrosundaydı, öğlen iki gibi güzel bir haber geldi, bebeği olacak. Eşinin yanında olacak. 'Doğumdan sonra ben geleceğim oynayacağım' dedi. Ama süreç biraz uzadı. O yüzden biz Umut'un orada kalmasını doğru bulduk. Emrecan geldi, ufak tefek ağrıları vardı ama 'Ben oynarım' dedi, fedakarlık gösterdi. Colley, kafasına darbe aldı o yüzden riske etmiyoruz. Diğer stoperlerimiz, sakatlıklar da vardı. En doğru kadro neyse onu çıkartmaya çalışıyoruz. Bu şekilde bir 11 yaptık."

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