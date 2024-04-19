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Ernest Muçi: Biz kaliteli bir takımız!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Beşiktaş, MKE Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla mağlup ederken bu mücadelede ağları havalandıran Ernest Muçi maçın ardından konuştu. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 22:25 Güncelleme Tarihi: 19 Nisan 2024 Cuma 22:30
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Ernest Muçi: Biz kaliteli bir takımız!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında MKE Ankaragücü'nü 2-0'lık skorla mağlup ederken siyah-beyazlılarda Ernest Muçi maçın ardından konuştu.

İŞTE MUÇI'NİN SÖZLERİ:

Biz iyi, kaliteli bir takımız. Kolay gol yeme sıkıntısını yaşıyorduk. Bugün onu yapmadık. Böyle devam edeceğiz. Odaklanacağız, geçmişi unutup mümkün olduğunda en iyisini yapmaya çalışacağız.

Taraftar ilk günden beri bana çok büyük destek gösteriyor. Onlara teşekkür ederim. Daha fazlasını verebilmek için çalışıyoruz. Kalan maçlarda onları ve kendimizi mutlu etmek için tüm maçları kazanmaya çalışacağız.

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